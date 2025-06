Jimena Longoria acaba de anunciar su salida de ‘Venga la Alegría’, generando distintas reacciones en los televidentes, tomando en cuenta que era una de las conductoras más populares dentro del programa, por lo cual se han generado dudas sobre los motivos de su partida.

En los últimos meses, el programa matutino de TV Azteca ha atravesado por algunos cambios, como la inclusión de nuevos presentadores, la renovación de ciertos segmentos, entre otros; no obstante, la salida de Jimena tomó por sorpresa a los televidentes.

¿Cuáles fueron los motivos por los que Jimena Longoria salió de ‘Venga la Alegría’?

Jimena Longoria hizo oficial su salida de ‘Venga la Alegría’ durante la transmisión en vivo, por lo cual a pesar de las dudas que se generaron sobre los motivos de esta decisión, la conductora solo señaló que está por comenzar una nueva etapa en su vida, “Estoy emocionada por el nuevo capítulo que se abre en mi vida”.

Al respecto, la creadora de contenido @chamonic3 compartió una publicación en la que hizo evidente que ya tenía conocimiento del tema, por lo cual señaló de manera indirecta que la decisión se tomó desde hace tiempo.

Así fue como Jimena Longoria anunció su salida del programa

Durante los últimos minutos de la transmisión de ‘Venga la Alegría’, Jimena Longoria aprovechó para confirmar su salida del programa matutino de TV Azteca, señalando su agradecimiento por los dos años que pudo compartir con el público y con el resto de sus compañeros.

“Oigan pues qué les digo, hoy cierro un ciclo en mi vida, dos años de mucho aprendizaje, de muchos recuerdos, muchas risas, sobre todo caídas, competencias, mucha emoción y mucho amor. Hoy me llevó a una familia, a muchos amigos de aquí, que nunca me imaginé que convivir tanto nos iba a unir como tanto, ustedes saben lo importante que ustedes son para mí, es difícil para mí dar estas palabras, que hoy es mi último programa, porque estoy muy agradecida, fueron dos años que TV Azteca confió en mí, que me abrió las puertas”, dijo.