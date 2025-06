Ana Gastélum reapareció desde su cuenta de TikTok con un video en el que decidió sincerarse con sus seguidores sobre los motivos por los cuales se alejó de las redes sociales, tomando en cuenta el impacto que tuvo el asesinato de su cuñado Gail Castro el pasado 28 de marzo en Baja California.

La influencer mexicana ha destacado por su contenido relacionado con su estilo de vida, no obstante, hace algunos meses comenzó a ser señalada tras aparecer en una lista del crimen organizado en compañía de algunos de sus familiares y posteriormente ocurrió el asesinato de Gail Castro, generando conmoción en su audiencia.

Ana Gastélum vuelve con inquietante mensaje tras aparecer en lista del narco

Fue a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, donde Ana Gastélum externó el pánico que la llevó a tomar la decisión de alejarse de redes sociales, tomando en cuenta el momento por el que atravesaba su familia.

“Los extrañaba mucho, extrañaba mucho subir contenido, pero entré en un pánico muy feo. No sabía cómo volver, no sabía cómo subir aquí un TikTok, cositas así, porque entré en pánico, por eso eliminé todas mis cosas, porque dije, ya no me voy a dedicar a las redes, ya no quiero saber nada de las redes”, dijo.

En este sentido, la creadora de contenido aclaró que borró todo su contenido para proteger la privacidad de su familia y aclarar ciertas situaciones personales.

“Si yo veía comentarios de la gente de que: ah, quiere llamar la atención y yo: amiga, tengo problemas reales. No, no quiero llamar tu atención, no quiero, esa no era mi intención. A lo mejor me equivoqué en eliminar las cosas y todo eso, pero no, jamás sería ni es mi intención. Siento que no lo necesito. No sé, me sentía bien, confundida, muy frustrada y muy de todo”, añadió.

Finalmente, como parte de las dudas de sus seguidores, Gastélum explicó que seguirá compartiendo contenido de manera gradual, “Esto es algo que me gusta y pues ahí voy a ir midiéndole el agua a los camotes”.