El chef Poncho explota contra Isaías Espinoza ‘Chef en Proceso’: “Estás equivocado”

La salida de Isaías Espinoza, también conocido como ‘Chef en proceso’, generó revuelo. Pues usuarios de redes sociales se mostraron en desacuerdo ante la expulsión. Además, los comentarios que ha hecho el influencer fuera de la competencia han despertado especulaciones acerca de los jueces, por lo que el chef Poncho decidió alzar la voz.

Isaías Espinoza perdió el reto de eliminación de ‘MasterChef Celebrity’, de tal manera que fue expulsado del reality. Una vez fuera, relató su experiencia y aprovechó para revelar en una entrevista con Antonio Betancourt un encontronazo que tuvo con la chef Zahie:

“Ya que estábamos afuera del foro, la chef viene, como alterada, yo dije: ‘está en su personaje y están grabando’; pero llega con este tono alterado y me dice: ‘¿neta sí te gustó tu mole?’ y yo (respondí): ‘no, chef la verdad’. (ella contestó:) ‘¿entonces para qué me dices que sí te gustó? No me digas que te gustó si no estaba bueno. Iban pasando Rafa y Herly y yo me quedé en shock, me salgo, estaba medio temblando”.

El chef Poncho se lanza en contra de Isaías Espinoza

Tras el escándalo que se ha suscitado en redes a raíz de las declaraciones de Isaías Espinoza sobre su paso por ‘MasterChef Celebrity’, el chef Poncho Cadena decidió romper el silencio: “Hay que meterse al pin… pleito. Que no es un pleito, más bien es una opinión personal hacia un exparticipante que ya no está en ‘MasterChef’. Sí, mi querido ‘Chefsito en proceso’. Se vale quejarse del jurado, de todo. Pero también se vale hablar cuando a uno lo meten en la ecuación”.

“No me parece justo, si tierras una cosa acuérdate que hay que comprobarla. Cuando llegaste lo primero que te dije fue que te respeto mucho, porque para mí, dentro de todos los participantes, tú al generar contenido de cocina eres el que se la está jugando más”, agregó. “Yo no tengo absolutamente nada contra ti, me encanta la gente joven que quiere hacer cosas, pero te estás equivocando”.

Asimismo, le extendió una invitación: “Yo te invito a cocinar a cualquiera de mis restaurantes, tres días vamos a sacar un servicio. Yo te voy a ayudar. No te quiero joder, si quiero que digas ‘me equivoqué, el chef Poncho sí es una autoridad, sí es honesto, sí es profesional’. Quiero que aprendas de tu error”.

Y finalizó asegurando que él votó por su expulsión: “Yo voté por que salieras porque tu plato no fue el mejor. Yo no tengo nada qué ocultar, tu plato no fue mejor que el de Anabel. ¿Eres mejor cocinero? Sí”.