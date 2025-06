Manuel Turizo se alisa para conquistar los escenarios de México a través su gira ‘201 Tour’

Manuel Turizo se embarca en la gira más ambiciosa de su carrera hasta ahora, en la que pisará 70 escenarios diferentes. ‘201 Tour’ consolida la figura de Manuel Turizo en la música hispana al visitar 25 países, en los que, a través de su arte, ha logrado romper las barreras del lenguaje y conectar a su público mediante el amor por la música.

El originario de Colombia demostró su cariño a México, país que le abrió las puertas desde el inicio de su carrera, con cuatro conciertos en distintas ciudades de la República: el primero el 11 de junio en la Arena Guadalajara, para continuar el 13 de junio en la Arena CDMX; después, el 14 de junio en la Arena Monterrey y concluir su paso por territorio azteca el 28 de junio en la Feria de Veracruz, y seguir con su gira por Latinoamérica y Estados Unidos.

De esta manera, Manuel Turizo reveló en una entrevista exclusiva con Publimetro las sorpresas que tiene preparadas para su visita a México; asimismo, expresó su gratitud con el público mexicano, que ha sido testigo de su evolución durante los últimos nueve años.

Manuel Turizo Imágenes: cortesía

Manuel Turizo prepara una serie de sorpresas para su público mexicano

El cantante colombiano describió como “un sueño” el poder llevar a cabo una gira tan desafiante como ‘201 Tour’: “Son 70 fechas alrededor de todo el mundo, donde vamos a llevar mi apartamento 201. Estoy asustado y un poquito nervioso, pero emocionado a la vez. Para eso hemos trabajado; nuestra recompensa es poder pararnos frente de la gente y disfrutar de las canciones que hemos escrito”.

“Tenemos un show increíble, con varias sorpresas especiales preparadas para México, con muchas canciones y varios éxitos que, a pesar de que salieron hace poco, han funcionado mucho. Entonces, es la primera vez que vamos a cantar muchísimas canciones nuevas juntos”, aseguró y reveló que también habrá invitados especiales: “Tendremos varios invitados que nos acompañarán en Ciudad de México y en Monterrey. Aparte, se viene el lanzamiento de una canción en colaboración con unos colegas, pero es sorpresa”.

Asimismo, Manuel Turizo confesó que tomó la decisión de mostrarse vulnerable, pues abrirá las puertas de su hogar en esta gira: “El tour 201 está inspirado en mi apartamento real, en mi casa, donde hemos escrito todas las canciones que disfrutamos juntos. Entonces, la idea es mudar el apartamento 201 a la Arena Monterrey y la Arena CDMX y hacer una rumba increíble ahí”.

Y con la finalidad de garantizar una experiencia inolvidable para los asistentes, Turizo dio la oportunidad a sus fanáticos de construir el setlist: “Hicimos una plataforma, que está en el link que aparece en mis redes sociales, para que la gente pudiera entrar y, por ciudad, escribir qué canciones les gustaría que cantáramos. Entonces, en cada ciudad cambia”.

No obstante, una canción que no puede faltar es “El Merengue”, ya que es la favorita del artista.

Manuel Turizo (Santiago Azuela)

México ha sido testigo de la evolución de Manuel Turizo durante nueve años

Manuel Turizo no pasa desapercibido el crecimiento que su música alcanzó gracias a nuestro país: “México fue el primer país que conoció mi música, aparte de Colombia, que es de donde vengo. Desde que empecé hace 9 años, siempre ha sido un lugar al que me gusta volver y que me ha dado un cariño absurdo. Gracias a eso hemos podido escribir la historia de Manuel Turizo a un nivel que es una bendición”.

“La energía del público mexicano es increíble, es mágica, especial. Los fanáticos mexicanos son muy cariñosos, eso es lo que los distingue de otros países”, describió, y sentenció que, gracias a todas las veces que ha visitado el país, incluso se considera local, además de que ha probado todo tipo de comida, colocando el ceviche como una de sus preparaciones favoritas, al igual que los tacos.

A pesar de ser un cantante de talla mundial, Manuel Turizo aún se esfuerza por mejorar: “Hacemos música sin saber a qué dimensión la gente va a conectar con las historias que plasmamos en canciones. Pero todos los días trabajamos por eso, porque más personas conecten con la música que nos gusta hacer y que cada vez seamos más”.

“Estoy en un momento muy bacano, en el que me siento muy bien en mi carrera. He podido mostrarle a la gente muchísimo más de mí y han conocido muchísimo más estilos musicales que me representan”.

Durante las giras encuentra tiempo para sí mismo; sin embargo, siempre está pendiente de los detalles de sus shows: “Mientras estoy de gira me concentro casi como un atleta. Todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, reviso que todo esté perfecto, que todo salga bien y me encomiendo a seguir ensayando y seguir mejorando. Soy creyente de que siempre puedes evolucionar, entonces siempre hay algo en lo que puedes mejorar y dar una mejor versión de ti”.

“Me mentalizo como si estuviera en un internado deportivo. Son meses entrenando, intentando estar saludable, comiendo bien y descansando para que el cuerpo esté bien. En reuniones, preparando montaje, preparando coreografía, preparando puesta en escena, creando todo el concepto. Por eso lo asemejo con la preparación de un atleta”.

Para concluir, Manuel destapó algunos de sus planes a futuro, aunque destacó que su prioridad por el momento es ‘201 Tour’ y seguir promocionando sus featurings con Xavi, Becky G y Ryan Castro: “Vamos a lanzar una colaboración con unos colegas en Ciudad de México y en Monterrey, que es sorpresa. Para finales del verano probablemente lance otra canción. Pero, la verdad, en este momento estoy mucho más concentrado en la gira y en seguir trabajando en las colaboraciones que recién sacamos”.