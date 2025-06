Pati Chapoy habría hecho brujería a Jolette para truncar su carrera

Javier Ceriani reveló la verdadera razón por la que la carrera de Jolette habría fracasado, pues aseguró que Pati Chapoy se encargó de realizar un trabajo de brujería con la finalidad de eliminarla de los proyectos que había conseguido tras su paso por ‘La Academia’, ya que incluso se perfilaba para conducir un programa matutino.

Diversos artistas han pisado el escenario de ‘La Academia’, no obstante, a pesar de no haber resultado ganadora, Jolette es una de las personalidades más recordadas del reality, pues su carisma y sus constantes encontronazos con Lolita Cortés la llevaron incluso a volverse un referente de la cultura pop en México.

Sin embargo, a pesar del cariño que el público le tomó, la cantante se alejó de los reflectores, resultado de un supuesto trabajo de brujería que le realizó Pati Chapoy, con el que habría conseguido su veto de TV Azteca por una década.

Pati Chapoy Imagen de Instagram: @chapoypati

Pati Chapoy consigue el veto de Jolette por 10 años

Javier Ceriani reveló en su canal de Youtube lo que sucedió con la carrera de Jolette: “Es una de las cantantes más famosas de ‘La Academia’, donde nacieron muchos cantantes. Esa época era muy turbia en Azteca, Chapoy tenía mucho poder, Bisogno también, hacían lo que querían, destruían, opinaban a los que no querían ver. Fue el programa con más abusos a cantantes que ha habido en la historia de la televisión mexicana”.

“Ella dice que fue víctima de una jugada sucia dentro de Azteca. Ha contado que su carrera fue truncada por un veto de la empresa que le impusieron por 10 años, resulta que luego de salir, ella ya tenía todo amarrado realities, giras, conducción de un matutino, un disco, todo se le derrumbó”, aseguró el comunicador argentino.

De esta manera, concluyó que Pati Chapoy recurrió a la magia oscura para eliminarla del camino: “Nos cuentan que ella sabe muy bien que Chapoy no solo la detestaba, y no se diga de Lolita Cortés, hicieron todo para que no pisara un escenario, le hicieron brujería, así como la psicóloga Lizi Rodríguez, quien supuestamente le hizo macumba”.