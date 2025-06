Jessica Esotérica revela tipo de brujería del que es víctima Yolanda Andrade

Yolanda Andrade sigue alejada de los foros de grabación por su delicado estado de salud, mismo que ha generado dudas y especulaciones sobre el padecimiento que ha deteriorado su calidad de vida, es por ello que recientemente Jessica Esotérica compartió el supuesto tipo de brujería del que es víctima la presentadora.

Desde 2023, la famosa conductora comenzó a presentar problemas de salud a causa de un aneurisma con el que fue diagnostica, desde ese punto, el estado de Andrade ha cambiado repentinamente, tal y como ocurrió hace algunos meses.

Jessica Esotérica revela tipo de brujería que le hicieron a Yolanda Andrade

Fue durante un encuentro con medios de comunicación, donde Jessica Esotérica aseguró que Yolanda Andrade no está enferma, ya que presuntamente es víctima de un tipo de brujería, misma que seguirá debilitándola.

“Hasta el día de hoy, siguen curándola de lo que no la deben de curar, pero, mi amor, ¿quién experimenta en cabeza ajena? Yo no puedo obligar a alguien a hacer lo que no quiere”, explicó.

Al respecto, Jessica Esotérica lamentó que la conductora no se trate de la manera adecuada, no obstante, señaló que no puede obligar a nadie; además de comentar que ella es víctima de un aplazamiento silencioso.

“Yolanda sigue con el tema de que es enfermedad, que es la neurosis. A como va, ella va a terminar en un ataúd. Ya fue a todos lados, eso se llama Aplazamiento silencioso, te dejo sin voz y te vas acabando poco a poco”, puntualizó.

Montserrat Oliver responde a las declaraciones de Verónica Castro sobre Yolanda Andrade

Al respecto de las declaraciones de la actriz mexicana, durante un encuentro con medios, Montserrat Oliver reaccionó a las declaraciones que involucran a Yolanda Andrade, señalando que es bueno que diversas personalidades envíen sus buenos deseos.

“Que bueno que diga que Dios la cuide y que Dios la guarde, que a todos nos cuide Dios y nos guarde, qué bonito que esté diciendo eso”, puntualizó.

Verónica Castro y Yolanda Andrade. Verónica Castro y Yolanda Andrade. / Foto: Instagram.

Por otro lado, ante los rumores de un trabajo de brujería de parte de Castro, la conductora de televisión aseguró que no le gustaría estar involucrada en ese tipo de temas, tomando en cuenta la gravedad, “Yo no me quiero meter en esos dimes y diretes”.