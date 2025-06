Vuelve Rosario Tijeras y Bárbara de Regil encara rumores: “Estoy feliz con lo que he hecho”

Hace unos días, Bárbara de Regil celebró a lo grande su cumpleaños número 38. A su fiesta asistieron figuras del espectáculo de México y Estados Unidos. En medio de rumores, críticas y especulaciones, la actriz compartió su filosofía de vida con entusiasmo:

“Siempre es una motivación llegar a un nuevo año, a un nuevo ciclo de vida. Sí, la verdad que sí, estoy contenta. Pues siempre es bonito festejar, y me hice una fiestota porque me gusta vivir la vida al máximo”, confesó.

La actriz habló con Publimetro con motivo del regreso de la cuarta temporada de Rosario Tijeras, que este 18 de junio llegará a Netflix.

“Rosario también es explosiva, romántica, intensa, y sobre todo, ahora que regresa a la plataforma, estoy muy contenta por eso, porque ya le extrañamos. Siento que todos le extrañamos. Y ya viene con todo, la leyenda vive. Rosario regresa como una heroína, a pelear, a dar de patadas y a defender a los buenos”.

Bárbara de Regil celebra su cumpleaños y el regreso de Rosario Tijeras (Foto: Cortesía)

De la televisión al streaming

La serie dio el salto de la televisión abierta al streaming, y Bárbara lo celebra.

“Es padrísimo poder disfrutarla así. Gracias a que está en Netflix, la gente la puede ver una y otra vez. Me etiquetan muchísimo: ‘Volviendo a ver Rosario’, ‘viéndola por quinta vez’… No lo puedo creer. La gente realmente la disfruta”.

Incluso contó una anécdota divertida: “Mi hermana me dijo una vez: ‘¿Por qué te menciona tanto la gente con Rosario?’ Y le contesté: ‘Es que si no la has visto, no vas a entender’. Le dio flojera al principio, pero luego la vi llorando en el avión, en el gimnasio, en todos lados. Me decía: ‘¡No puedo parar!’. Y yo: ‘Te dije que estaba buena’”, relató entre risas.

¿Rosario aprendió de Bárbara?

Cuando se le preguntó qué había aprendido de Rosario, Bárbara sorprendió con su respuesta: “Yo creo que yo no he aprendido de Rosario. Yo creo que Rosario ha aprendido de mí. Porque ella es salvaje, que no piensa las cosas, que se avienta. Y yo más bien le he metido que analice más, que sienta más, que le dé miedo también. Porque la gente en la vida real tiene miedo. Eso la hace más humana”.

Para Bárbara, Rosario es más que un personaje: es una figura que ha conectado con generaciones de fans.

“Me sorprende mucho que la gente quiera tanto a ese personaje. La gente ama a Rosario tanto como para tatuársela. ¡Eso me impacta!”, dijo con admiración.

Rosario tiene playlist

Al final de la charla, la actriz se animó a decir qué música acompañaría esta cuarta temporada: “Hay una como de rock. Pesada. Sí, una como de rock, así fuerte”, respondió sin titubeos.

Vida personal bajo lupa

La actriz ha sido criticada por sus opiniones sobre salud mental y por su manera frontal de hablar. A esto se suman los rumores sobre su matrimonio y una supuesta disputa con J Balvin. Aun así, Bárbara se mostró tranquila.

“Estoy muy contenta con todo. Estoy feliz con lo que he hecho. Estoy contenta con mi carrera. Acabo de hacer una película con Angelique Boyer y con Diego Klein. No importa lo que los demás digan de mí, sé que soy feliz”.

La historia de Rosario continúa

Tras sobrevivir a una explosión y vivir bajo una nueva identidad, Rosario descubre que los padres adoptivos de su hija Ruby han sido asesinados. Decide buscarla para reconciliarse, pero se enfrenta a una joven que la cree muerta y que está a punto de repetir su historia.

Ruby vive en un centro de acogida llamado Alas de Libertad, donde Rosario ingresa con la ayuda de la Sirena. Allí conoce a Juan Antonio, un psicólogo que será clave para recuperar el vínculo con su hija. Pero Rosario también deberá enfrentarse a una red de trata de personas y a la amenaza del fentanilo. Ruby, atrapada entre pandillas, también se convertirá en blanco de los criminales.

Rosario, junto a Gael —un agente infiltrado— y Ruby, deberá tomar decisiones que marcarán su destino. Madre e hija unirán fuerzas en una historia llena de acción, lealtad, dolor y redención. La sangre y el amor decidirán si su historia termina en tragedia o esperanza.