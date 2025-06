La causa que une a Alfonso Herrera, al cine y a millones de refugiados

Llega el documental Más que un club: unidos somos deporte, refugio y esperanza, producido por la Fundación FC Barcelona y ACNUR, en el que participa Alfonso Herrera como embajador de buena voluntad de ACNUR Américas.

Esta cinta tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 40) y se estrenará el 20 de junio en las redes sociales de la Fundación con motivo del Día del Refugiado.

Alfonso Herrera está en una etapa de su vida en la que disfruta de su familia y su trabajo, pero también siente la necesidad de explorar nuevos territorios que conecten con su lado más humano.

Alfonso Herrera domina sus habilidades en el cine y apoyar las buenas causas (Foto: Cortesía)

La poderosa película sigue la vida de refugiados en Uganda, destacando cómo el deporte se convierte en un catalizador de desarrollo, esperanza y oportunidad para comunidades desplazadas. La Fundación Barça y ACNUR utilizan esta herramienta como puente de transformación. “Un refugiado es oro”, dice Price, un niño refugiado ugandés en el documental.

“Lo más importante es visibilizar. Necesitamos que el discurso cambie, que los discursos de xenofobia se eliminen. Desde mi voz me gusta compartir estas experiencias, mostrar a mis hijos que tenemos privilegios y que deben ser agradecidos; pero también, que si podemos ayudar, debemos hacerlo, de la manera en que podamos”, resaltó Alfonso Herrera.

Para el actor, este proyecto es una muestra de lo que puede transmitirse a través de la pantalla. Más allá de mostrar una realidad cruda y actual, el documental evidencia que la ayuda y la corresponsabilidad humana pueden transformar vidas.

Fue el propio Herrera quien compartió detalles de su visita a Uganda: “He colaborado con ACNUR desde 2017. Mi abuela siempre decía que la cocina sabe mejor cuando se cocina con leña, a fuego lento. Y así ha sido esta relación, que poco a poco se fue solidificando de manera natural. Mi misión es visibilizar, dar voz, porque los verdaderos héroes son, desde mi punto de vista, todas las personas que están en campo día a día, dando asistencia médica, educación, apoyo. Los maestros que enseñan a niños en situaciones vulnerables, ellos son los héroes”.

Por su parte, la directora general de la Fundación FC Barcelona, doctora Marta Segú Estruch, elogió la participación del actor.

“Contar con Alfonso Herrera como embajador de buena voluntad fue un privilegio. Primero, porque es una persona muy reconocida, y después, por cómo es. Cuando llegó allí, enseguida se adaptó a la realidad local, contactó e interactuó con los niños, las niñas, las personas refugiadas… se le veía una empatía genuina. Estaba conmovido por las historias que le compartían. Fue un placer, pero sobre todo un privilegio, por el alcance que tiene y por su humanidad”.

El actor confesó además que su conexión con el FC Barcelona viene desde la infancia.

“Soy fan del Barcelona desde niño. No hay casualidades, hay causalidades. Esta colaboración fue algo tremendamente luminoso. El Barça tiene un alcance brutal, y entender que ese alcance también se usa para cambiar para bien la vida de los niños y niñas en situación vulnerable, es algo que admiro profundamente. Por eso me siento aún más conectado con el club. No se trata sólo del deporte, sino de cómo usan ese poder para inculcar valores y transformar entornos. Y ahora, con todos los recortes que se han vivido a nivel mundial, tenemos que ser creativos”.

CLAVES

Embajador. La ACNUR y la Fundación FC Barcelona colaboran en la creación de escuelas donde, a través del deporte, se enseña empatía, compañerismo, disciplina, superación y cariño.

Refugiados. Más de 123 millones de personas en el mundo han sido desplazadas por conflictos, desastres naturales o causas políticas. Si tienen suerte, encuentran en otros países servicios médicos, alimento y educación.