Gloria Estefan levanta la voz por los latinos con música y sus raíces

Desde un rincón acogedor de su casa, con cuadros y una máquina de juegos como telón de fondo, Gloria Estefan se conecta virtualmente con Publimetro para hablar de su nuevo álbum Raíces, un disco que no solo marca su regreso al español, sino también 50 años de trayectoria musical.

Ganadora de nueve premios Grammy, Estefan lanza su trigésimo álbum de estudio, el primero completamente en español en 18 años. Raíces es más que una producción musical: es un homenaje íntimo a la identidad, el legado y el amor por sus orígenes. Grabado con instrumentación en vivo y con temas en su mayoría compuestos por su esposo, Emilio Estefan, el disco se presenta como una carta de amor artística entre pareja y colegas.

El álbum incluye una emotiva canción en inglés dedicada a su nieto Sasha, como un tributo familiar. Además, el lanzamiento coincide con el 40º aniversario de Conga, tema recientemente incorporado al Salón de la Fama del Grammy, reafirmando su legado en la historia de la música.

¿Qué significa este disco en este momento de tu vida?

— Raíces surgió orgánicamente. Yo estaba muy enfocada en el musical Basura que hago con mi hija. Pero Emilio me trajo una canción y me dijo: ‘Nadie puede cantar esto más que tú’. Me sacó las lágrimas. Me dijo: ‘¿Confías en que yo te haga el disco?’ y le dije: ‘Claro’. Comenzó a traer canciones hermosas y después de un año, cuando ya teníamos nueve temas, comencé a grabarlas. Ya las conocía, las había escuchado mucho, y eso me dio una libertad muy especial al cantarlas.

Cuando me di cuenta de que este año se cumplen 50 de carrera, sentí que era como cerrar un círculo. La primera música que canté fue la de mi madre y mi abuela: Celia Cruz, Cachao… me siento muy a gusto en este género. Este disco es del corazón, muy autobiográfico.

¿Son canciones más del corazón o de la memoria?

— Más del corazón, de memoria porque las canciones de amor son muy autobiográficas. Cuando el tiempo nos castiga la compuso Emilio tras la muerte de su padre, y cuando la canto, pienso en mi madre. También está la canción a mi nieto, muy del corazón. Son canciones de memoria y amor, imposibles de separar. Raíces es muy personal, muy emocional.

¿Qué mensaje podría llevar para estas nuevas generaciones de latinos al escuchar el disco?

— Me siento muy afortunada de tener fans que han compartido mi música con sus hijos. Es muy lindo. Veo a niños que siguen disfrutando mis canciones. Por ejemplo, la canción How Will You Be Remembered parece para adultos, pero en realidad la pienso para los jóvenes: tienen el tiempo de crear memorias, conexiones humanas, de pensar qué legado quieren dejar. También quiero que bailen, que sepan que hay amores reales que perduran. Quiero conectar con ellos a nivel humano.

¿Quién es hoy Gloria Estefan?

— Sigo siendo esa niña que vivió con mi madre en una comuna de mujeres cuyos esposos estaban presos en Cuba. Ellas nos hacían felices cantando, bailando. Grabé el video de La Vecina en ese lugar, por lo que significa para mí. Esa niña sigue viva dentro de mí. Aunque no me gusta ser el centro de atención, aprendí a convivir con eso. Cada proyecto me sigue emocionando como el primero. Hacer música es como tener un hijo: piensas que no lo vas a volver a hacer, y de pronto nace otro. Esa magia sigue viva en mí. Hay mucho de esa niña todavía en la que soy hoy.

¿Cómo ha cambiado la representación de los latinos en la música?

— Me emocionó ver a Bad Bunny cantar en español en Saturday Night Live con Rosalía, uno de los programas más americanos, que también tienen 50 años.. Eso antes no pasaba. Ahora hay dos obras en Broadway basadas en música latina. Escuchamos música latina en todo el mundo. Cuando comencé, había pocas mujeres. Hoy hay muchas en el género urbano y en muchas profesiones más. Eso me llena de orgullo.

¿Habrá gira?

— Estoy haciendo un show en el Cook Festival en España el 20 de julio en Tenerife. Me gustaría hacer más ese tipo de cosas donde estoy ahí para el público, poder hacer el show más enfocado en dónde voy, en vez de hacer un show en general y llevarlo a todos lados. Hacer cosas más pequeñas así definitivamente me encantaría y como yo le dije a Emilio, no trabajé tan duro para trabajar tan duro.

El poder de alzar la voz

“Lo que está pasando con los inmigrantes es muy político, lo usan para dividir y generar miedo. Pero vi a mucha gente en EE. UU. levantar la voz el 14 de junio, diciendo: ‘Esto no nos representa’. Eso me da esperanza. En momentos de tensión, como artista quiero aportar algo positivo y esperanzador. Las represalias que estamos viendo como cultura es algo político. Es por las elecciones y que siempre tratan de formar división para poder controlar, crear miedo, para controlar los votos. Entonces, no le hago tanto caso a eso, aunque me asusta un poco la forma que está pasando. Pero creo mucho en los seres humanos”, señaló Gloria Estefan.