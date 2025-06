Laura Flores se sincera sobre su ruptura con Lalo Salazar: “Uno amó más que el otro”

Luego de la polémica y rumores que circularon alrededor de la ruptura de Laura Flores y Lalo Salazar, la actriz y cantante se animó a explicar a los medios la verdadera razón por la que su relación llegó a su fin y destacó que “uno de los dos amó más que el otro”, además de revelar detalles acerca de su romance.

Tras cuatro meses de noviazgo, el 9 de junio de 2025, Laura Flores hizo oficial su ruptura con Lalo Salazar a través de un comunicado que publicó en Instagram: “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo”.

Asimismo, confesó que Lalo Salazar fue quien tomó la iniciativa: “Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”. Y solicitó a sus seguidores respetar su duelo: “Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta”.

Lalo Salazar y Laura Flores terminaron Terminaron

Laura Flores rompe el silencio sobre su ruptura con Lalo Salazar

En un encuentro con los medios rescatado por TVyNovelas, Laura Flores agradeció el apoyo que ha recibido durante los momentos difíciles: “Aprecio mucho a la gente que te cobija y que te da la mano”. Y señaló que a pesar de la situación, siempre se ha mostrado tal y como es: “Soy un ser humano y yo nunca me he mostrado con falsedad, siempre he sido muy transparente, aunque a veces esto complique las cosas”.

Cuando la cuestionario sobre la posibilidad de darse una segunda oportunidad con Lalo Salazar, ella respondió: “Yo creo que no, él cerró la puerta y creo que la cerró con llave“.

Asimismo, disipó los rumores acerca del supuesto encontronazo que protagonizaron en un restaurante: “Dijeron tantas cosas. Yo no sé de dónde salió esa creatividad. Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respeto, insultos, infidelidad, terceros que se metieran a opinar, y su familia siempre me abrió la puerta, sus hijos maravillosos y encantadores; su mamá, su hermana. Hasta la madre de sus hijos se expresaba bien de mí, por ahí nunca fue”.

“Simplemente uno de los dos amó más que el otro y ya”, concluyó acerca de las causas de su ruptura.