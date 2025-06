TOMORROW X TOGETHER vuelve con ‘The Star Chapter: TOGETHER’; ¿Cuándo se estrena al álbum?

TOMORROW X TOGETHER, una de las agrupaciones de k-pop más populares de los últimos años, vuelve para sorprender a MOA con su cuarto disco que lleva por nombre ‘The Star Chapter: TOGETHER’ y será la última entrega de la serie ‘The Star Chapter’. Además, este lanzamiento representa su primer álbum de estudio desde 2023.

SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI marcan su regreso a la música después de ‘Love Language’, el exitoso sencillo que en Youtube alcanzó los 24 millones de visitas. Ahora, preparan un álbum de estudio con el que cerrarán la etapa de ‘The Star Chapter’, serie con una historia única, tanto en el ámbito narrativo como en el visual.

Además, ‘The Star Chapter: TOGETHER’ representa el primer álbum de estudio del boygroup de HYBE tras un año con nueve meses de espera, pues la última vez que TXT realizó un lanzamiento de esta magnitud, fue en octubre de 2023 con ‘The Name Chapter: FREEFALL’, producción que incluye himnos como ‘Chasing That Feeling’, y ‘Do It Like That’ a lado de los Jonas Brothers.

¿Cuándo se estrena ‘The Star Chapter: TOGETHER’?

Fue a través de Weverse que se dio a conocer el lanzamiento de ‘The Star Chapter: TOGETHER’, donde se presentó un video de Logo Motion. A medida que la ola se despliega, el símbolo de su séptimo mini álbum, ‘The Star Chapter: SANCTUARY’, se desvanece gradualmente, dando paso a un destello de luz brillante. Este destello radiante se intensifica, uniéndose finalmente para formar una estrella resplandeciente.

Asimismo, en el instagram oficial de TOMORROW BY TOGETHER ya se dio a conocer un adelanto de las imágenes conceptuales, en las que todos los miembros de la banda se encuentran caracterizados de acuerdo a la temática de este próximo lanzamiento.

‘The Star Chapter: TOGETHER’ estará disponible en todas las plataformas el 21 de julio de 2025 a las 18:00 horas en horario de Corea del Sur, por lo que en México el estreno será el mismo día, pero a las 00:00 horas.