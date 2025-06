TOMORROW X TOGETHER anuncia gira mundial: ¿Vienen a México?

TOMORROW X TOGETHER / Foto: Cortesía (BIGHIT MUSIC)

TOMORROW X TOGETHER están por embarcarse en una gira mundial que comprenderá diversos países. Por medio de Weverse, los integrantes de la agrupación surcoreana dejaron saber a MOA que ya preparan ‘ACT: TOMORROW’, por lo que sus fanáticos de México se preguntan si el país será una de las paradas de su cuarta gira mundial.

SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI son los miembros de TXT, uno de los boygroups más influyentes de la cuarta generación del k-pop, pues su música ha logrado traspasar fronteras y llegar a cada rincón del mundo, razón por la que decidieron realizar su cuarta gira mundial que lleva por nombre ‘ACT: TOMORROW’.

Este título del tour lleva consigo el mensaje de “avanzar juntos hacia un futuro prometido”, que a su vez es una continuación de sus giras anteriores en las que compartieron la historia de un grupo de jóvenes que deja su tierra prometida con la finalidad de salvaguardar sus sueños.

TOMORROW X TOGETHER Imagen de Getty Images

¿TOMORROW X TOGETHER regresará a México?

Fue mediante un anuncio en Weverse que se dio a conocer la realización de ‘ACT: TOMORROW’, que iniciará en Seúl el 22 y 23 de agosto en el Gocheok Sky Dome. Ambos conciertos se transmitirán en vivo a través de la plataforma global de superfans, de tal manera que personas de todo el mundo podrán ser testigos del inicio de la gira mundial de TXT.

Por lo pronto, en el póster oficial de la gira no se nombró a México, no obstante, más información respecto a otras fechas y otros países que formarán parte de la agenda de TOMORROW X TOGETHER serán revelados a medida que avance la gira.

Cabe destacar, que no es imposible que SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI pisen algún escenario mexicano en su próxima gira mundial, pues fueron muy bien recibidos durante su presentación en el Axe Ceremonia que se celebró el pasado 5 de abril, pues su acto de ese día contribuyó a sold out de los boletos para el festival.