‘Los Gringo Hunters’ exploran una visión inesperada de la justicia en México

‘Los Gringo Hunters’, serie de Netflix inspirada en el artículo de Kevin Sieff para The Washington Post, envuelve a los espectadores en una realidad inesperada sobre la justicia en México, pues se aleja de las series clichés del narcotráfico para centrarse en otra problemática: criminales extranjeros que llegan al país pensando que podrán escapar de la ley.

Esta serie de 12 capítulos estará disponible en Netflix a partir del 9 de julio. Es así como los fanáticos de la acción y el drama, pero también de la comedia y la sensibilidad, podrán deleitarse por la entrega producida por Rafael Ley y Stacy Perskie, quienes se acercaron a Publimetro para dar detalles exclusivos acerca de la creación de la serie.

Los Gringo Hunters Imagen: cortesía de Netflix (Carla Danieli/Netflix)

Rafael Ley y Stacy Perskie sobre los retos de crear ‘Los Gringo Hunters’

Rafael Ley encuentra el artículo de Kevin Sieff como una fuente de inspiración debido a la temática fuera de lo común. “Llegamos ahí por la curiosidad que despierta un título así. Después comenzamos a leer y a investigar más, y nos gustó mucho esta historia de un cuerpo policial mexicano que representa lo contrario del cliché en películas o series”.

“Entonces encontramos que son de élite, que no son corruptos y que son grandes personajes muy humanos, por lo que pensamos que eran perfectos para ponerlos en una pantalla y poder tener una serie que nos enseñe un ángulo diferente a lo que normalmente vemos”, continuó sobre el origen de ‘Los Gringo Hunters’.

Por su lado, Stacy Perskie apuntó el honor que significa para ambos representar historias de personajes honorables en una plataforma como Netflix: “Nos da mucho orgullo poder representar un cuerpo de policías que tiene un nivel muy alto de profesionalismo, de entrenamiento y de rigor. Representan un cambio de paradigma respecto a los criminales que vienen a esconderse a México pensando que, pues, van a encontrar una tierra sin ley, pues Los Gringo Hunters los van a regresar a enfrentar la justicia”.

A pesar de que la idea era clara, el reto más grande para los productores fue encontrar el balance entre la comedia, el drama, la acción y el suspenso, tal como lo explicó Rafael: “Lo platicamos mucho con los escritores y los directores: ¿cómo vamos a lograr representar el realismo y dignidad de estos personajes de la vida real y, al mismo tiempo, mantener el tono de una serie divertida y ligera?”

“Revisamos paso por paso qué íbamos a abordar, qué mostraríamos del lado humano y de las relaciones personales de cada uno de los personajes, para construir pieza por pieza y conseguir ambas cosas: que fuera una serie de acción y diversión, pero que hiciera justicia a los personajes reales”.

Sin embargo, dichos retos lograron superarse gracias a la hermandad y entendimiento que existe entre ambos productores. “Aunque cada quien trabaja en compañías diferentes, somos muy amigos y hemos trabajado juntos en muchos proyectos. Nunca hemos podido explicar por qué trabajamos juntos, pero de repente a cualquiera de los dos nos llega una historia e intuitivamente decidimos que la debemos hacer juntos. Sabemos muy bien quién tiene que hacer cada cosa y quién entra cuando hay una necesidad de cierto tipo, pues llevamos años haciéndolo; pero en este proyecto ambos estuvimos muy involucrados en todo”.

Los Gringo Hunters Imagen: cortesía de Netflix

Los personajes entrañables y la historia original de Los Gringo Hunters refuerzan la unión en la frontera

Stacy espera que la serie funcione como un puente que demuestre la colaboración entre México y el país vecino: “Hay un mensaje muy positivo en la colaboración entre México y Estados Unidos. Tijuana es una frontera muy importante, es la más cruzada del mundo y ha habido una historia de colaboración entre ambos países, tanto cultural como fraternal, que vale mucho la pena enaltecer y preservar”.

Por esta razón, se eligió Tijuana como el lugar de acción de Los Gringo Hunters. “Somos fanáticos de la ciudad de Tijuana. Nos parece una de las más espectaculares que hay en el mundo. Está construida por gente de todos lados y es la ciudad fronteriza con más cruces en el mundo; eso le da una gran diversidad y riqueza, y nosotros justo queríamos mostrar eso”.

Además, los personajes de la serie muestran una visión muy humana a través de sus interacciones, lo que permite al público empatizar fácilmente con los protagonistas: “La dinámica en el equipo de Los Gringo Hunters es lo que más nos gusta a nosotros de la serie. La parte humana que tienen estos personajes, su interacción, su amistad y su colaboración profesional es con lo que más se puede conectar. Es de las partes más divertidas y entretenidas, pero que también tiene su lado conmovedor, entrañable y emocional”.

“Hay una escena que en lo personal me gusta mucho. No quiero spoilear, pero en ella se puede ver muy claramente cómo el proceso de regresar a los criminales a su país es súper humano y con muchos cuidados”, indicó Rafael, y Stacy complementó: “La escena del principio, cuando regresan al primer fugitivo en la frontera, me parece una gran representación de la dinámica de la serie”.

Para concluir, honraron el trabajo de la policía del país: “Descubrir que hay cuerpos de policía en el país que no caen en malos clichés como que toda la policía es corrupta o que está coludida con el crimen es algo de lo que podemos estar muy orgullosos como mexicanos. Vale la pena cambiar esa percepción, porque hay muchos policías en México que son honorables, honestos, trabajadores y, a veces, no se les da ese crédito”.