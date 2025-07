Yolanda Andrade permanece en Tulum como parte de su recuperación tras las complicaciones de salud que ha enfrentado en los últimos años luego de ser diagnosticada con un aneurisma cerebral; al respecto de los rumores que se han generado, la presentadora compartió un video, mismo al que reaccionaron diversas personalidades, entre ellas Montserrat Oliver.

Montserrat Oliver reacciona al video en el que reapareció Yolanda Andrade

A través de sus redes sociales, Yolanda Andrade compartió un video para demostrar la evolución que ha tenido durante su recuperación, por lo cual un sinfín de usuarios han reaccionado, generando más de 25 mil likes en Instagram.

Entre las reacciones destacaron las de Consuelo Duval y Montserrat Oliver, quienes no duraron en externar su apoyo y cariño durante su recuperación, tomando en cuenta que la presentadora de ‘Mont & Joe’ se ha mantenido al tanto de su compañera.

Jessica Esotérica revela tipo de brujería que le hicieron a Yolanda Andrade

Fue durante un encuentro con medios de comunicación, donde Jessica Esotérica aseguró que Yolanda Andrade no está enferma, ya que presuntamente es víctima de un tipo de brujería, misma que seguirá debilitándola.

“Hasta el día de hoy, siguen curándola de lo que no la deben de curar, pero, mi amor, ¿quién experimenta en cabeza ajena? Yo no puedo obligar a alguien a hacer lo que no quiere”, explicó.

Al respecto, Jessica Esotérica lamentó que la conductora no se trate de la manera adecuada, no obstante, señaló que no puede obligar a nadie; además de comentar que ella es víctima de un aplazamiento silencioso.

“Yolanda sigue con el tema de que es enfermedad, que es la neurosis. A como va, ella va a terminar en un ataúd. Ya fue a todos lados, eso se llama Aplazamiento silencioso, te dejo sin voz y te vas acabando poco a poco”, puntualizó.