Wendy Guevara reaccionó a las últimas declaraciones de Marlon Colmenarez, ya que a través de redes sociales compartió un video en el que negó haber cometido un tipo de fraude contra la influencer, señalando que simplemente había intentado vender la camioneta que le regaló; como resultado de los comentarios, la nueva conductora de LCDLFM habló al respecto.

Wendy Guevara encara a Marlon Colmenarez tras rumores de presunto fraude

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, Wendy Guevara volvió a hablar sobre el proceso legal que inició tras ser víctima de un presunto fraude, además de comentar sobre las declaraciones de Marlon Colmenarez, mismo al que señaló por su actitud negativa después de su distanciamiento.

“Mis abogados ya están en eso, es lo único que yo quiero decir. No me gusta mezclar las cosas legales, como lo mezcló él con algo personal. Ahí se ve el coraje y la rabia y el ego y la mala persona que eres”, comentó.

Pese a que intentó no compartir detalles sobre el proceso legal para no entorpecerlo, la creadora de contenido aseguró que decidió tomar acciones legales porque intentaron modificar un documento con su firma.

“Cuando alguien hace mal uso de algo lo saben y se nota de las personas. Yo no voy a hablar si alguien tiene talento o no tiene talento porque eso sería yo tener mal mi mente porque yo no soy nadie para decir quién tiene talento y quién no. Esa persona estuvo diciendo eso de mí, y yo dije: ay wow, el que tiene 20 películas y Auditorios Nacionales”, puntualizó.

Marlon Colmenarez niega acusaciones sobre presunto fraude contra Wendy Guevara

Fue a través de un video en redes sociales, donde Marlon Colmenarez negó las acusaciones de haber cometido un fraude con la camioneta que le regaló Wendy Guevara, por lo cual compartió la manera en la que recibió el vehículo.

“Me la regala. Me dice: bebé, te lo mereciste, tú sabes, papá es papá, te lo merecías. Hasta yo lloré de la emoción. Gente, yo vengo de abajo, yo vengo de una casa de barro. Entonces cualquiera se emocionaría”, dijo.

Ante su distanciamiento, el modelo explicó que la camioneta estaba registrada a nombre de la ganadora de LCDLFM, pero le cedió los derechos, por lo cual toda la controversia se generó después de que intentó venderla para comprar un nuevo modelo.

“Cuando llego al concesionario, empiezo el trámite y firmo los documentos de compraventa. Pero dentro de los papeles había algo llamado carta responsiva, que ellos hicieron allá adentro. Es fácil de probar eso porque hay una prueba grafología, se llama”, añadió.

Finalmente, Marlon destacó su molestia por la actitud de Wendy, señalando que al ser un regalo no debería crear una controversia por el vehículo.

“Ella me la regaló hace dos años. Pero estás haciendo mal, porque lo que estás es dolida. Si la regalaste o regalaste, lo que sea, ya olvídalo. Si fue hace dos años, supéralo. La camioneta me la regalaste. Si tú hubieras gastado un millón de pesos regalando algo a alguien, después no se la puede estar quitando o no le puede estar molestando. Ya lo que se dio, se dio. Lo que se regala no se quita”, puntualizó.