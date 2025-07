ENHYPEN llega a México con el concierto de realidad virtual ‘IMMERSION’: conoce los detalles

Fanáticos de ENHYPEN, uno de los grupos surcoreanos más populares del momento, podrán conocer de cerca a cado uno de los miembros gracias a la experiencia que ofrece Ocesa, la cual consta de un concierto de realidad virtual que se realizará en salas de cine en México.

A través de sus redes sociales, Ocesa K-pop anunció la proyección de ‘IMMERSIVE’, concierto que se podrá disfrutar a través de un visor de realidad virtual. De esta manera, ENGENE podrá ver de cerca e incluso interactuar con JUNGWOON, HEESUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO y NI-KI en una experiencia única y totalmente inmersiva.

Esto es posible gracias a la relevancia que ha ganado ENHYPEN durante los últimos años, destacando su reciente comeback titulado ‘DESIRE: UNLEASH’, en el que la canción principal es ‘Bad Desire (With or Without You)’, que en Youtube ha alcanzado 27 millones de reproducciones a un mes de su lanzamiento, dejando en claro el alcance del boygroup de HYBE.

México vivirá ‘IMMERSION’, concierto de realidad virtual de ENHYPEN

Ocesa K-pop anunció a través de sus redes sociales la llegada de ‘IMMERSION’, el concierto de realidad virtual de ENHYPEN, generando una gran cantidad de reacciones de ENGENE. No obstante, hasta el momento no se tiene mucha información al respecto, pues aún no se han dado a conocer fechas, ubicaciones, ni precios.

No obstante, se recomendó a los fanáticos del K-pop que desean vivir la experiencia, registrarse en este link para ser los primeros en obtener información en cuanto se libere.

Ya que no es la primera vez que se lleva a cabo en México un concierto de realidad virtual como este, se puede intuir que se proyectará en sucursales específicas y el precio podría rondar en los 450 pesos.

Además, podría ser que la Ciudad de México no sea la única sede de la proyección, pues en ocasiones anteriores la experiencia se llevó hasta ciudades como Guadalajara y Monterrey, como fue el caso de ‘HYPERFOCUS’ de TOMORROW X TOGETHER y ‘Memories’ de CHA EUN-WOO.