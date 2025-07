Conviértete en un idol de HYBE a través de una experiencia inmersiva junto a SANTOS BRAVOS

HYBE, expande sus horizontes al formar la primera boy band latinoamericana con el entrenamiento de un idol de k-pop. Dicha agrupación lleva el nombre SANTOS BRAVOS y sus miembros se definirán mediante un reality show que se transmitirá a través de redes sociales, en el que, semanalmente, se eliminará un participante con la intención de descubrir la alineación final.

Sumado a esto, HYBE Latin America ofrece una experiencia inmersiva diseñada para entender mejor el recorrido de SANTOS BRAVOS en su ascenso al estrellato, en la que los visitantes podrán vivir en carne propia el entrenamiento al que se sometieron grandes agrupaciones como BTS y TOMORROW X TOGETHER para escalar hasta donde se encuentran ahora.

Master class con Kenny Ortega Imagen: cortesía

HYBE lanza una experiencia inmersiva de la mano de SANTOS BRAVOS

Para celebrar el nacimiento de SANTOS BRAVOS, HYBE Latin America optó por una experiencia inmersiva para mostrar a los fanáticos el recorrido de los idols para convertirse en artistas de talla mundial. Esta dinámica se realizará en el “edificio de ladrillo”, dentro del Parque Bicentenario, y tiene como fecha de inicio el 17 de julio.

Quienes deseen adentrarse en el día a día de un idol, podrán explorar los procesos de producción de las canciones, los cambios de vestuario y maquillaje que se dan debajo del escenario en un concierto, la creación de coreografías y podrán disfrutar de diferentes exposiciones de artistas latinoamericanos.

Asimismo, existirán spots para tomarse fotografías, presenciarán conciertos por medio de visores de realidad virtual y la posibilidad de comprar mercancía oficial de pop-ups de estrellas de K-pop, como BTS. También se contará con una zona en la que los fanáticos podrán dejar un mensaje para sus grupos favoritos, con la finalidad de apoyarlos en su camino.

Cabe destacar que, aunque dicha experiencia se enfoca en SANTOS BRAVOS, ya que se llevará a cabo en el mismo lugar en el que los chicos viven su entrenamiento, también será posible admirar contenido de grupos surcoreanos de HYBE.

Para vivir la experiencia, es necesario registrar la visita por medio de Weverse, o bien, en la página de aterrizaje oficial de SANTOS BRAVOS. La inscripción comenzará el 15 de julio y es completamente gratis, con un horario que va desde las 9:00 a las 17:00 horas, y permanecerá hasta el 31 de octubre del año en curso. La experiencia dura aproximadamente 30 minutos por persona.

SANTOS BRAVOS Imagen: cortesía

Kenny Ortega se une al proyecto de SANTOS BRAVOS

El icónico Kenny Ortega, coreógrafo con una vasta experiencia que le mereció una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, es uno de los cuatro jueces del proyecto. Su trabajo como director de la saga de High School Musical, Dirty Dancing y Descendants, así como su labor como coreógrafo de Michael Jackson, Madonna, Cher y Gloria Estefan, lo colocaron como el crítico ideal.

“Hoy es un día muy importante porque anunciamos al mundo que nuestra banda se llama SANTOS BRAVOS”, reveló al iniciar su master class con jóvenes promesas del teatro, la música y el baile, en la que también estuvieron presentes los 16 chicos de SANTOS BRAVOS, que son originarios de distintos países de Latinoamérica.

Kenny Ortega se abrió sobre sus inicios en el baile y las batallas que libró para convertirse en el profesional que es ahora: “Era el único hombre en mi empresa de baile. Sufrí mucho bullying, me insultaron. Tomaba el camino largo de la escuela a mi hogar para esconderme de quienes me molestaban. Ahora soy una superestrella y no sé dónde quedaron ellos”.

Asimismo, aprovechó para presentar a SANTOS BRAVOS, a quienes describe como un grupo lleno de talento y ambición. “Algunos no hablan español, otros dejaron a sus familias para perseguir sus sueños. Nunca he visto gente que trabaje más duro que ellos. La carrera ya inició y no puedo ni imaginar lo difícil que será tomar la decisión final. Todos los días lo dejan todo en el entrenamiento”. Incluso comparó su arduo trabajo con el de Michael Jackson, quien “daba un show enfrente de 200 mil personas. Salía del escenario y todo lo que había era sudor y sus huellas”.

“Cuando comenzamos el proceso de casting teníamos a 400 chicos; ahora son 16. Lo que busco es la promesa que vive dentro de cada uno. Para mí, no es solo la voz ni el talento para actuar; no es solo la habilidad para bailar, sino lo que existe dentro de un individuo que pueda despertar y explotar para convertirse en una persona única, auténtica y especial como nadie más”, sentenció sobre sus parámetros de selección.

De la misma manera, confesó que en cada uno de sus proyectos apoyó la variedad cultural, como la que existe en SANTOS BRAVOS. “La industria está en constante evolución. Cuando comencé mi carrera en la pantalla grande y en la televisión, siempre abogué por la diversidad étnica. Quería que, cuando la audiencia viera estos proyectos, encontrara a alguien con quien identificarse”.

Por ahora, SANTOS BRAVOS está conformado por 16 chicos; no obstante, una vez que el reality show, en el que el público será testigo del trabajo de los jóvenes 24/7, se transmita en plataformas como YouTube y otras redes sociales, se eliminará a un integrante cada semana, hasta que la boy band quede con cinco miembros. Este programa inicia en agosto, y toda la información al respecto se podrá encontrar en la cuenta de Instagram @santos_bravos.