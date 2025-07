¿Aparece Trump? Polémica por la película Superman 2025 y sus escenas finales

La nueva película Superman (2025) dirigida por James Gunn ha desatado una ola de opiniones, pero esta semana una publicación desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter) encendió la controversia:

Una imagen del Hombre de Acero con el rostro de Donald Trump, acompañada del mensaje “SUPERMAN TRUMP. VERDAD, JUSTICIA Y A LA MANERA AMERICANA (TRUTH. JUSTICE. AND THE AMERICAN WAY)", ha generado confusión, críticas e incluso teorías sobre su aparición en las escenas postcréditos.

La imagen oficial que desató el debate

La imagen simula el póster oficial de la cinta, pero editado con la figura de Trump en lugar de David Corenswet (el actor que interpreta al nuevo Superman). En la parte superior puede leerse “A TRUMP PRESIDENCY”, haciendo eco del eslogan nacionalista que el expresidente ha usado durante su regreso a la política.

El post fue compartido por la cuenta @WhiteHouse con la frase:

“EL SÍMBOLO DE LA ESPERANZA. VERDAD. JUSTICIA. A LA MANERA AMERICANA. SUPERMAN TRUMP (THE SYMBOL OF HOPE. TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY“.

Aunque no se trata de una imagen oficial de DC Studios ni de Warner Bros., el hecho de que haya sido compartida desde una cuenta institucional provocó una ola de reacciones.

Muchos usuarios se preguntan si se trata de una campaña coordinada, una provocación política o simplemente un meme llevado demasiado lejos.

¿Trump aparece en Superman 2025?

No. Donald Trump no aparece en ninguna parte de la película, ni en la historia principal ni en las escenas postcréditos. Sin embargo, el contenido final del filme ha dado pie a interpretaciones políticas y sentimentales que algunos sectores han aprovechado para moldear a su conveniencia.

En las escenas postcréditos reales, Superman aparece en dos momentos:

En la Luna junto a Krypto, su perro, contemplando la Tierra en una escena emocional. Con Mr. Terrific revisando una reparación arquitectónica tras el clímax de la película. Superman se frustra por no poder hacer amigos, y se queda reflexionando sobre su soledad.

Ambas escenas fueron adelantadas por el propio James Gunn, quien dejó claro que no le gustan las postcréditos que solo sirven para “anunciar” personajes o películas sin contexto.