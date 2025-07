Mar Contreras aclara la polémica por su tuit contra ‘La Casa de los Famosos México’

Mar Contreras se ha preparado para su entrada a ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual después de ser anunciada como la quinta participante, la actriz compartió la verdad detrás de su polémica por un tuit que publicó en la segunda temporada del reality show de Televisa.

Pese a que la actriz cuenta con experiencia por su participación en ‘Operación Triunfo México’, este nuevo proyecto lo toma desde una etapa más madura de su carera, prometiendo unas de las temporadas con mayor audiencia.

Mar Contreras responde a la polémica por tuit contra ‘La Casa de los Famosos México’

Durante una entrevista para Publimetro, Mar Contreras aclaró el tema sobre la polémica que generó una de sus publicaciones pasadas sobre su tuit que fue tomado como una burla a LCDLFM, señalando que todo fue por una interacción entre su familia.

“Siempre van a encontrar la forma de hacer polémica, pero es algo que mencionó mi hijo Mariano, de pronto empieza a ver el programa y: Mamá, ¿quién es el señor Mayito, el no sé qué, ¿quién es la señora, no sé qué? Entonces yo hago referencia a eso y me muero de la risa", comentó.

El formato del reality show suele contener mucha interacción con el público, por lo cual además de los comentarios positivos, Mar Contreras ha enfrentado las críticas, especialmente por un comentario que realizó de la temporada pasada de LCDLFM.

“En realidad fue algo textual que dijo mi hijo y se me hizo tan gracioso que dije: Okay, no estoy diciendo nada malo, no estoy perjudicando a nadie, pero siempre va a haber la forma en la que te quieran manchar un poco la imagen, pero así son las cosas. Estoy totalmente consciente y aparte me estoy divirtiendo porque pues preocúpate cuando no hablen de ti, ¿no?“.