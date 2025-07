Martha Figueroa se sumó a la controversia que enfrenta Susana Zabaleta, luego de que saliera a la luz su supuesto diagnóstico de cáncer, por lo cual la periodista de espectáculos reveló detalles sobre el tema, tomando en cuenta la gravedad de la enfermedad.

Martha Figueroa expone detalles de la batalla de Susana Zabaleta contra el cáncer

Fue durante su programa ‘Así se hacen los chismes’, donde Martha Figueroa comentó que una persona cercana a Daniel Gruener le reveló que Susana Zabaleta atravesaba por un momento complicado, haciendo referencia al tipo de cáncer que presuntamente enfrentó.

“Yo supe por alguien cercano, al padre de sus hijos, o sea Daniel Gruener, en su momento cuando tuvo cáncer (Susana Zabaleta), yo lo supe en ese momento y supe mucho del proceso que iba viviendo día a día, entonces, pues, que yo sepa sí”, dijo.

En este sentido, la presentadora aseguró que incluso estaba consciente de los detalles del proceso de la enfermedad de Zabaleta; sin embargo, desconoce los motivos por los cuales quiera confirmarlo.

“O sea, tal vez no quiere que sea un tachón en su historia y ella siempre se ha manejado como una mujer fuerte y vital, pero yo te puedo decir, yo, yo yo, que sí lo supe y me contaron incluso los detalles del día a día del proceso, entonces, yo creo que no estaban mintiendo quien dijo que sí y que Pancho Céspedes no estaba mintiendo”, añadió.

Hijo de Susana Zabaleta habla del diagnóstico de cáncer de la actriz

Fue durante un encuentro con la prensa, donde Matías Gruener Zabaleta aprovechó para desmentir los comentarios sobre un diagnóstico de cáncer de Susana Zabaleta, tomando en cuenta que surgieron de una fuente ajena a su familia.

“Si no es una cosa que sale de boca de mi mamá, de mi papá, de mi hermana o mía, de la familia Gruener Zabaleta, creo que son puros rumores”, explicó.

Susana Zabaleta (Foto: Cortesía)

En este sentido, el hijo de la famosa actriz comentó su mamá se encuentra estable, asegurando que no ha tenido que enfrentar ninguna enfermedad grave.

“Yo estoy aquí para dar la cara y decir que mi mamá está perfecta de salud y ha estado perfecta todo el tiempo”, compartió a la prensa.