Filtran millonario pago que Fabiola Martínez recibió para exponer al Escorpión Dorado

Fabiola Martínez expuso sin tapujos el romance que mantuvo con Alex Montiel, mejor conocido como el ‘Escorpión Dorado’, por lo que se le señaló por infidelidad a su esposa Dana Arizu. Adrián Marcelo fue el primero en hacer pública la supuesta traición en una entrevista en su canal de Youtube, por la que Fabiola habría recibido una gran cantidad de dinero.

Adrián Marcelo compartió un video a lado de Fabiola Martínez, en el que la influencer reveló la relación sentimental que mantuvo con el Escorpión Dorado. Luego de ser acusado de haber engañado a su esposa, Alex Montiel lanzó un video argumentando que únicamente convivió con Fabiola en cuatro ocasiones, hecho que ella desmintió en su propio video, donde aseguró que se habían encontrado más de 15 veces.

“Este cuate asegura que nos vimos solamente cuatro veces; nos vimos más de 15 veces... ¿Dónde? Monterrey, Nueva York, Monterrey de nuevo, Los Ángeles, Monterrey(...) ¿A una persona que viste cuatro veces le puedes decir ‘te amo’?”, dijo la presentadora en su video.

Fabiola Martínez expone pruebas de su relación con ‘El Escorpión Dorado’ (Foto: Cortesía / Instagram)

¿Cuánto le pagó Adrián Marcelo a Fabiola Martínez?

Por medio de un video en su canal de Youtube, Inés Moreno aseguró que a pesar de que Fabiola Martínez no necesita dinero, aceptó una gran cantidad de parte de Adrián Marcelo: “Ella no necesita dinero, está muy bien posicionada económicamente, es viuda de un abogado que ‘desvivieron’ y la dejó muy bien, ella trabaja mucho hace sus cosas (...) Adrián Marcelo le dio la cantidad de un millón de pesos”.

“Entonces él la niega, ella hace otro video para su canal donde muestra las pruebas, pero la cosa no va a quedar ahí”, aseguró Inés Moreno, destacando que Fabiola no planea iniciar un proceso legal. “Me dicen que ella no piensa denunciar, se está divirtiendo mucho con lo que está sucediendo, porque ella y Adrián Marcelo se están riendo de lo lindo de Alex Montiel, pero sí tiene videos, más audios, fotografías más fuertes que va a sacar si él sigue hablando”.

Asimismo, confesó que Alex y Ana ya se encuentran en proceso de divorcio: “Me dicen que su matrimonio ya está más muerto a pesar de que están reviviendo los videos donde ella dice que tienen una relación abierta (...) Ahora ya no le causó gracia y dicen que están en proceso de separación. A lo mejor la próxima semana ya mandan el comunicado”.