TOMORROW X TOGETHER lanza su primera Pop-up Store en México: descubre cómo registrarte

Para celebrar el estreno de su álbum ‘The Star Chapter: TOGETHER’, TOMORROW X TOGETHER lanzan su primera Pop-Up Store en la Ciudad de México. En esta, será posible adentrarse en una experiencia inmersiva, además de que será posible fotografiarse en spots con diseños únicos y comprar mercancía oficial.

SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI comparten su felicidad por el estreno de ‘The Star Chapter: TOGETHER’, en el que los miembros tuvieron una participación activa en el proceso de grabación. Además, esta producción representa el primer álbum de estudio del boygroup de HYBE luego de un año con nueve meses de espera, pues la última vez que TXT lanzó un álbum de esta magnitud fue en 2023 con ‘The Name Chapter: FREEFALL’.

TOMORROW X TOGETHER Imagen de Instagram: @txt_bighit

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Pop-Up Store de TOMORROW X TOGETHER?

Esta experiencia inmersiva tendrá lugar en Lago Tanganica 71, colonia Granada, Miguel Hidalgo, CDMX y se vivirá en dos módulos, que son:

Del 15 al 17 de agosto

Del 22 al 24 de agosto

La Pop-Up abrirá en punto de las 10:00 horas y cerrará a las 20:00 horas.

TOMORROW X TOGETHER Imagen de Getty Images

¿Cómo registrarse para entrar a la Pop-Up?

El acceso a la Pop-Up es limitado, por lo que para poder participar, se debe realizar un registro previo, mismo que se hace desde Weverse de la siguiente manera:

Después de haber iniciado sesión en tu cuenta de Weverse, haz clic en el apartado con la leyenda ‘TXT Pop-Up’ Una vez ahí, elige la opción ‘Pick Up’ y elige el artículo que deseas comprar Ya que hayas finalizado este proceso, deberás seleccionar ‘GO NOW’ y acto seguido elegir la fecha y horario que desees para visitar la Pop-Up

Interesados en vivir la experiencia deberán hacer su registro a partir del 15 de julio a las 20:00 horas. Este registro cierra el 11 de julio a las 11:59 horas.