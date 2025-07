Exponen a Eugenio Derbez por maltratar a Sammy Pérez: “Lo tenía encerrado”

Las declaraciones de Abraham Esqueda, actor que le dio vida a ‘Furcio’, encendieron las alarmas entre los fanáticos de Eugenio Derbez, pues lo acusa de haber maltratado a Sammy Pérez mientras trabajaban juntos; además, lo señaló de no haber pagado el funeral del comediante en 2021, tal como él lo prometió.

Sammy Pérez fue uno de los personajes más populares de las transmisiones de Eugenio Derbez, aunque años más tarde surgió el debate en redes sociales sobre qué tan ético era mantener sus actuaciones en el programa junto a Miguel Luis. No obstante, el público recuerda con cariño al par, pues muchos califican su participación como lo más gracioso de XHDRbZ.

Fue el 30 de julio del año 2021 que Sammy Pérez falleció a los 55 años por complicaciones de Covid-19, pues la enfermedad le causó daño pulmonar, insuficiencia renal y un infarto cardiovascular. A pesar de su partida, su legado quedó marcado en las producciones en las que participó a lado de Eugenio Derbez.

Acusan a Eugenio Derbez de maltratar a Sammy

Abraham Esqueda, quien le dio vida a ‘Furcio’, cedió una entrevista con Any Borras, en la que reveló la realidad acerca de la relación de Sammy Pérez y Eugenio Derbez: “Yo con Eugenio nunca trabajé. El que sí estuvo mucho tiempo con él fue Sammy. Lo que nos platicaba es que cuando llegaba a sus llamados lo tenían encerrado hasta que terminaban de grabar. Desde que llegaba hasta que terminaba de grabar, no lo dejaban salir de su camerino, lo tenían como retenido”.

De la misma manera, confesó que aunque Derbez aseguró que pagaría el funeral de Sammy Pérez, la realidad es que optó por deslindarse de la responsabilidad: “Sí me molestó que dijo que pagó el funeral, no pagó ni ma…, o sea, el no pagó nunca nada de él, nada más por quererse hacer fama”,

Hasta el momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto, ni ha desmentido lo dicho por el intérprete de Furcio.