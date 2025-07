Así fue el último concierto de Ozzy Osbourne; parecía saber que el final estaba cerca

El 5 de julio, Black Sabbath ofreció su último concierto en el estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra, ciudad donde todo comenzó en 1968.

Por primera vez desde 2005, volvieron a tocar juntos los miembros fundadores: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Este reencuentro cerró la historia que empezó hace casi seis décadas.

La recaudación se destinó a Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice.

Logros y legado

Pioneros del heavy metal, han vendido más de 70 millones de discos y sido reconocidos por MTV, VH1 y Rolling Stone.

Galardonados con 2 Grammy al Mejor Performance Metal y nombrados en el Salón de la Fama del Rock & Roll y UK Music Hall of Fame.

Salud y preparación

Tony Iommi superó un linfoma en 2011.

Ozzy, con Parkinson y múltiples cirugías, se dedicó a entrenar su voz y movilidad; dijo que “va a dar el 120 %” y subirá al escenario “sin asumir un papel de lástima”.

Críticas y expectativas

Iommi admitió sentir nervios, pero destaca el apoyo de bandas consagradas como Metallica y Slayer.

Sharon Osbourne afirmó que la demanda de streaming fue abrumadora y significó no decepcionar a los fans.

Transmisión mundial: así podrás ver el adiós de Black Sabbath (Foto: Facebook Black Sabbath)

Momentos clave de la banda

1968 Formación de Black Sabbath en Birmingham .

1970 Lanzamiento de su álbum debut, pionero del heavy metal

1970s Éxitos como Paranoid y múltiples discos platino

2005 Última aparición conjunta hasta ahora

2016–17 The End Tour sin Bill Ward, gira despedida

Feb 2025 Anuncian reencuentro y show final para julio

Feb 2025 Entradas se agotan en 16 minutos

Jun 2025 Se confirma streaming global

5 Jul 25 Último concierto histórico en Villa Park

Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow será grabado, producido y distribuido por Mercury Studios (One to One: John & Yoko, American Symphony, Metallica Saved My Life), pioneros en la narrativa premium basada en la música en cine, televisión, podcasts y formatos inmersivos. Mercury Studios se ha asociado con Kiswe, el socio global de streaming D2C responsable de la transmisión en vivo del concierto de BTS, que batió récords, para ofrecer este momento inolvidable de la historia de la música a los fans de todo el mundo.

Invitados al último concierto

El evento, que durará todo el día en Villa Park y será producido por Live Nation, será presentado por el actor estadounidense Jason Momoa y contará con la participación de un supergrupo de músicos. E

ntre los artistas anunciados hasta el momento se incluyen Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax & Rival Sons, Andrew Watt, Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Dave Ellefson, David Draiman (Disturbed), Fred Durst (Limp Bizkit), Lzzy Hale (Halestorm), Jake E. Lee, KK Downing, Mike Bordin (Faith No More), Papa V Perpetua (Ghost), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Sleep Token ii (Sleep Token), Tom Morello, Vernon Reid (Living Colour) y Whitfield Crane (Ugly Kid Joe).