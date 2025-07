Zoé encabeza la nueva edición del festival Pulso GNP en Querétaro

El festival que emerge del corazón del país para todo México llega con su sexta edición, ofreciendo actuaciones de los mejores artistas nacionales e internacionales. Pulso GNP es el festival con la oferta musical para todos los gustos y este 25 de octubre de 2025, Querétaro se convertirá en el epicentro del Bajío y de la música más propositiva.

Sobre los detalles de esta edición, aquí te presentamos a los artistas que formarán: Bandalos Chinos, Billy Idol, Caballo Dorado, Carlos Sadness, El Gran Silencio, Elsa Y Elmar, Empire Of The Sun, Enjambre, Joaquín Medina, Latin Mafia, La Maldita Vecindad, Meme del Real, Nathy Peluso, Pilaseca, Porter, The Chainsmokers, Tino El Pingüino, Zoé.

El Autódromo de Querétaro abrirá de nueva cuenta sus puertas para disfrutar de un día lleno de buena música, repleto de emociones intensas, conexiones que te tocarán el alma y momentos que atesorarás para siempre. En esta edición, el festival será más grande, con una nueva distribución con la que se aprovechará más espacio dentro del Autódromo, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.

Pulso GNP es mucho más que solo un festival de música. Además de bailar y cantar con los artistas, los asistentes tendrán la oportunidad de tener una gran oferta gastronómica, muestras culturales de Querétaro auténticas, recorrer los stands de pueblos mágicos, y hasta chilloutear en áreas de descanso y diversión, además de activaciones de patrocinadores.

Pulso GNP ha roto todos los límites para llenar de buena vibra y energía positiva no solo al estado de Querétaro, sino a todo el Bajío, por lo cual no puedes perderte la nueva edición.

Tipos de ventas para el festival Pulso GNP