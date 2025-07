¿De qué murió Chuck Mangione, leyenda del jazz que falleció a los 84 años?

El reconocido músico de jazz Chuck Mangione, famoso por su éxito instrumental Feels So Good, murió a los 84 años el pasado 22 de julio de 2025 en su hogar en Rochester, Nueva York. Según confirmó su representante a TMZ, Mangione falleció por causas naturales.

El comunicado oficial en su sitio web anunció brevemente: “Lo sentimos mucho. Chuck Mangione ha fallecido. Más información próximamente”, y ahora se sabe que su muerte ocurrió mientras dormía en paz, sin complicaciones conocidas de salud pública.

¿Quién era Chuck Mangione?

Mangione, nacido el 29 de noviembre de 1940, dejó un legado imborrable en la música, con dos premios Grammy y múltiples nominaciones a lo largo de su extensa carrera. Fue un pionero en llevar el jazz a un público masivo, especialmente con su tema Feels So Good, que llegó a posicionarse en el número 4 del Billboard Hot 100 en 1978.

A lo largo de su vida, Mangione mantuvo un perfil discreto sobre su salud, y su fallecimiento por causas naturales cierra una etapa de una vida dedicada a la música.

El músico se formó en la Eastman School of Music y comenzó su carrera tocando junto a su hermano Gap Mangione y con grandes figuras como Art Blakey. Grabó cerca de 30 álbumes, incluyendo Chase the Clouds Away, Bellavia y la banda sonora de Children of Sanchez, piezas que marcaron la historia del jazz contemporáneo.

Su influencia trascendió la música, apareciendo como él mismo en la serie animada King of the Hill y siendo incluido en 2012 en el Salón de la Fama de la Música de Rochester.

El mundo del jazz y sus seguidores despiden hoy a una leyenda cuya música seguirá viva, mientras honran su legado y recuerdan el impacto que tuvo en generaciones de amantes del género.