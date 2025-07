Poncho de Nigris hace llorar a su hijo tras empujarlo contra su pastel y lo tunden en redes

Poncho de Nigris protagoniza una nueva polémica por el video que subió de su hijo a redes sociales, en el que durante su celebración de cumpleaños, al momento de morder el pastel, el conductor empuja su rostro, por lo que el niño responde con llanto. Por esta razón, usuarios de internet criticaron duramente a Poncho de Nigris, argumentando que lo que hizo es violencia.

El exhabitante de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ quedó mal frente a todo el internet luego de publicar un video de la celebración de su hijo Ponchito, quien recientemente cumplió los nueve años de edad. En este, el pequeño es empujado contra su pastel a la hora de la mordida, por lo que no pudo evitar romper en llanto y huir de la escena.

A esta publicación, Poncho de Nigris le colocó la descripción: “Mordida es normal en todo el mundo. Muchas felicidades Ponchito de Nigris, por tus nueve añotes, alegría de corazones”.

Poncho de Nigris

El internet estalla en ira tras el video de Poncho de Nigris

El video generó diversas reacciones, algunas de usuarios burlándose de la situación e incluso llamando a Ponchito “delicado” por su reacción, argumentando que el empujar al cumpleañero a su pastel es una tradición por la que todos han pasado.

No obstante, la mayoría de comentarios fueron de internautas reprobando la acción del conductor: “Si el niño te dijo que no, ¡es no!”, “Aquí los evidenciados son los papás haciendo sentir mal a su propio hijo y no respetar su palabra”, “Que sea normal en todo el mundo no significa que sea obligatorio, si el niño no quiere, ¿Por qué hacerlo?”, “¡Con los niños no!”, “Qué humillante esa costumbre”, “En su cumpleaños, ¿qué necesidad de hacerlo llorar? Y encima exponerlo en redes” y “Lo lastimaste en frente de todos, eso también es violencia”.