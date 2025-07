En los últimos días, Poncho de Nigris ha tenido que enfrentar las críticas que surgieron a raíz del audio filtrado en el que Rey Grupero asegura que el conductor le fue infiel a Marcela Mistral en diversas ocasiones; al respecto, el exparticipante de LCDLFM publicó un video de su boda, dejando como resultado un sinfín de reacciones.

Poncho de Nigris revive video de su boda en medio de rumores de infidelidad

En medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad, Poncho de Nigris publicó un video sobre su boda con Marcela Mistral, especialmente porque en noviembre cumplen 10 años de casados.

“Recordando la BODA REAL | Poncho De Nigris y Marcela Mistral. Si entraste a este vídeo prepárate para viajar en el tiempo. Estás a punto de ver la boda que paralizó a Monterrey: La unión de Poncho De Nigris y Marcela Mistral“.

Por su parte, el video ya suma más de 80 mil vistas y un sinfín de comentarios de parte de los usuarios que han felicitado a la pareja por mantenerse unidos sin importar las polémicas en las que han sido involucrados.

Rey Grupero expone infidelidad de Poncho de Nigris a Marcela Mistral

Poncho de Nigris y Marcela Mistral han tenido que enfrentar diversas complicaciones en su matrimonio y todo parece indicar que nuevamente estarán envueltos en una polémica, ya que en un audio filtrado, Rey Grupero aseguró que luego de salir de LCDLF se enteró que su exnovia se besó con el presentador regio.

“Me enteré cuando salí de La Casa, Estados Unidos, él fue a un programa no voy a decir el nombre para no darle publicidad, pero fue una exnovio mía y se estuvieron besando y me platicó mi exnovia. Me dio mucho coraje porque la neta estaba despechada y se dio unos besos con él”, explicó.

En este sentido, Rey Grupero señaló el caso por su polémica con Serrath, además de asegurar que existen más chicas con las que el conductor ha salido durante su relación con Marcela Mistral.

“‘Éste cuate y otro conductor pues empezaron a burlarse de ti, que era un mediocre’ y no sé qué; por supuesto que estaba casado, claro por supuesto (engañó a Marcela) y han habido muchos casos como el de Serrath y como el de algunas chicas con las que ha salido”, señaló.

Finalmente, en el audio, Rey Grupero defendió su trabajo y arremetió contra Poncho de Nigris ante las discusiones que ha protagonizado con su mamá.

“Entonces qué te puedo decir, pero mi trabajo lo hago solito y no me aprovecho de mi familia y le faltó al respecto a mi mamá para que una bola de oje*** se cag*** de risa de ella. No hago nada en contra de mi madre que me dio la vida: Honrarás a tu padre y a tu madre”, puntualizó.