Chico besado por Nodal en concierto rompe el silencio: “Me sentía muy vulnerable”

En su reciente presentación en Lagos de Moreno, Christian Nodal protagonizó diversos momentos que se caracterizaron por ser escandalosos, de tal manera que se volvieron virales en redes sociales. Entre los momentos más polémicos de la noche, se destaca cuando el cantante subió a un joven al escenario y le dio un beso, por lo que el chico en cuestión ya rompió el silencio.

Varias cosas sucedieron durante el concierto de Christian Nodal en Lagos de Moreno, pues dio mucho de qué hablar. Primero porque el intérprete de ‘Botella tras botella’ subió a un joven al escenario, con quien interpretó una canción. No obstante, también le dio un beso en la mejilla, situación que generó un sinfín de comentarios y especulaciones respecto a su orientación sexual.

Asimismo, al inicio de la misma presentación en vivo, un fanático logró burlar la seguridad para subir al escenario con el originario de Caborca. Lejos de reaccionar mal, Nodal compartió un cigarro con su admirador. No obstante, en medio de su convivencia, el esposo de Ángela Aguilar perdió el equilibrio y se fue de espaldas, causando la sorpresa de los asistentes y de su staff, que enseguida fue a auxiliarlo y a ayudarlo a levantar.

Joven rompe el silencio sobre beso de Nodal

Ángel Mata, joven que busca convertirse en cantante profesional, reveló su experiencia al ser elegido por el sonorense para cantar junto a él, según información obtenida de Infobae: “Nodal me dice que pase mi compa y yo diego ‘buenas noches’. Antes de entrar me dolía la garganta por el estrés… me sentía muy vulnerable, como si estuviera desnudo enfrente de todos, todos me estaban mirando, fue un desafío muy perro. Disfruté mucho esos tres minutos”.

“Hay una parte donde me cachetea el Christian y yo me saqué de pe… fue increíble verlo en persona, yo lo admiro mucho y poder cantar con él fue increíble. Yo todavía no me la creo. Al momento de ponerme este desafío, como de subirme al escenario, yo lo que quería era como demostrarle a la gente que tengo potencial, todavía me falta muchísimo”, agregó.

De la misma manera, rompió el silencio sobre el beso que recibió de Nodal: “Y lo del beso… ¿por qué no fue en la boca?”