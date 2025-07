¿Nodal desmiente a Ángela Aguilar? Asegura no haber probado su comida

En medio de las críticas y burlas a Ángela Aguilar que surgieron cuando mencionó que prepara un huevo en salsa que le encanta a Christian Nodal, se revivió una entrevista al sonorense en la que asegura no haber tenido la oportunidad de probar lo que cocina su esposa, hecho que alimentó la polémica.

Recientemente, mientras promocionaba su último álbum, Ángela Aguilar ofreció una entrevista a ‘El Brunch de los 40’, donde reveló su pasión por la cocina y el gusto de Christian Nodal por sus preparaciones culinarias y confesó que para ella cocinarle a sus seres queridos es una manera de demostrar afecto.

“Siento que es un cariñito que le das a alguien”, aseguró y continuó asegurando que su esposo puede darse cuenta cuando ella no es la autora de un platillo: “Él no puede vivir sin el huevito en salsa que yo le hago, las tortillitas, los frijoles. Tenemos un chef que nos acompaña y de verdad Christian se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles, es muy extraño”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen de Getty Images

Christian Nodal revela no haber probado la comida de Ángela Aguilar

Usuarios de internet convirtieron las palabras de Ángela Aguilar en un meme, por lo que se volvió objeto de burlas y críticas en redes sociales. Por esta razón, se revivió una entrevista de Christian Nodal que se filmó hace nueve meses y se publicó en el canal de Youtube ‘LaMusica App’, en la que se sinceró acerca de diversos temas en su vida.

Fue así que retomó el fragmento en el que lo cuestionan acerca del talento culinario de la hija de Pepe Aguilar, a lo que él responde que no ha tenido la oportunidad de probar las preparaciones de su esposa: “Comida no me ha tocado”.

De esta manera los comentarios negativos y burlescos hacia Ángela Aguilar crecieron.