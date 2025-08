Concierto de ENHYPEN de realidad virtual: descubre cines, fechas y horarios

ENHYPEN, uno de los grupos surcoreanos má populares de los últimos tiempos, llega a México con una experiencia única, es decir, un concierto de realidad virtual en el que ENGENE podrá conocer de cerca a cada uno de los miembros del boygroup de HYBE. Tras la espera de los fanáticos por más información al respecto, finalmente se revelaron fechas, horarios y cines en los que se proyectará la función.

Semanas atrás, a través de sus redes sociales, Ocesa K-pop anunció la proyección de ‘IMMERSIVE’, concierto que se podrá disfrutar a través de un visor de realidad virtual. De esta manera, ENGENE podrá ver de cerca e incluso interactuar con JUNGWOON, HEESUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO y NI-KI en una experiencia única y totalmente inmersiva.

Todo esto sucede a un mese del comeback de la agrupación, titulado ‘DESIRE: UNLEASH’, en el que la canción principal es ‘Bad Desire (With or Without You)’, que en Youtube ha alcanzado 30 millones de reproducciones a un mes de su lanzamiento, dejando en claro el alcance y popularidad de ENHYPEN.

¿Cuáles son los cines y horarios en los que se podrá ver el concierto de realidad virtual de ENHYPEN?

En las redes sociales de Ocesa K-Pop se dieron a conocer los cines en los que se proyectará ‘IMMERSION’ y los días en los que estará disponible la función:

Reforma 222 : del 21 al 24 de agosto

: del 21 al 24 de agosto Universidad : del 28 al 31 de agosto

: del 28 al 31 de agosto Parque Tezontle : del 4 al 7 de septiembre

: del 4 al 7 de septiembre Parque Lindavista : del 11 al 14 de septiembre

: del 11 al 14 de septiembre Mundo E: del 18 al 21 de septiembre

Asimismo, se revelaron los distintos horarios en los que ENGENE podrá disfrutar del concierto de realidad virtual: