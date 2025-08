Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, por lo cual ante las reacciones que surgieron de parte de los usuarios, destacó la de Maribel Guardia, quien sin dudarlo demostró su apoyo y orgullo ante su desempeño en la competencia.

Maribel Guardia defiende a Olivia Collins tras ser eliminada de LCDLFM

Pese a su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento, Olivia Collins salió del famoso reality show de Televisa, por lo cual Maribel Guardia envió un emotivo mensaje a la actriz, reconociendo su talento y esfuerzo que demostró durante su cortar participación en ‘La Casa de los Famosos México’.

“Mi amiguita Olivia Collins … ¡Qué orgullosa estoy de ti! En La Casa de los Famosos mostraste no solo tu talento y tu carácter, sino también ese corazón tan hermoso que tienes. Me conmoviste, me hiciste reír, me hiciste admirarte aún más. Verte ahí fue un recordatorio de la gran mujer, amiga y guerrera que eres. Te quiero muchísimo y siempre voy a estar aquí para ti”.

Por su parte, Olivia Collins expresó su alegría de haber formado parte de un proyecto tan popular dentro de la televisión; sin embargo, reconoció que no logró adaptarse a la dinámica de sus compañeros.

Filtran identidad de habitante protegido por la producción de ‘La Casa de los Famosos México’

Como en cada temporada, la producción del programa tiene que enfrentar diversos señalamiento y rumores, en este caso, Javier Ceriani compartió a través de su canal de YouTube que Aldo de Nigris sería el habitante protegido por La Jefa, con el objetivo de que el creador de contenido pueda posicionarse como uno de los favoritos y llegar a la final.

“Aldo de Nigris es el preferido de ‘La casa de los famosos’. Le están apostando a todo. Está adiestrado para ganar. Lo tienen como favorito. Ya sabe con quién tiene que pelearse. Tiene instrucciones de La Jefa”.

Aldo de Nigris (Foto: Instagram)

Pese a que la producción del programa no ha comentado nada a respecto, los usuarios sigue comentado el tema, poniendo en duda la veracidad del formato de ‘La Casa de los Famosos México’.