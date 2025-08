¿Raros? “Todas las familias lo son”: Jenna y Tim destapan la verdad de Merlina 2

La oscuridad no solo vive en las sombras, también sabe vestirse de streaming. Merlina (Wednesday), la serie regresa con una segunda etapa que promete más sarcasmo, secretos familiares y ese humor retorcido que convierte lo macabro en arte.

Publimetro se adentró en el mundo de Merlina, una antiheroína que no busca aprobación, sino respuestas... aunque tenga que desenterrar más que solo verdades. En esta nueva entrega, el elenco afila sus diálogos como cuchillos y prepara un banquete de giros siniestros, traumas heredados y escenas que destilan sátira con sangre fría.

<i>“No conozco una sola familia que no sea rara, así que, ya sabes a lo que me refiero, es como mi vida entera, todo el mundo. Así que estas personas son muy simbólicas de lo que uno siente acerca de la mayoría de las familias “normales”.</i> — Tim Burton

Merlina se estrenó originalmente en Netflix el 23 de noviembre de 2022 y actualmente tiene el récord del programa en inglés más popular de todos los tiempos, con 252.1 millones de vistas en 91 días.

Merlina abre su mundo a Publimetro previo al estreno de la segunda temporada (Foto: Owen Behan/Netflix/JONATHAN HESSION/NETFLIX)

Jenna Ortega (Merlina Addams)

“Hubo un par de armas que tuve que aprender a usar y que no había usado con personas antes, así que eso fue un poco una curva de aprendizaje, pero escuché que fui una estudiante rápida. No lo sé. Había como una... no una... como una navaja suiza que tuve que aprender a usar, había un hacha que tuve que usar, pero necesitaba precisión porque Hunter estaba del otro lado y no quería herir al actor. Y algo más, pero no recuerdo qué. Admiro la fortaleza y seguridad de Merlina, creo que la mayoría de las veces, cuando la gente analiza a un personaje, cuando tienes conversaciones sobre personajes, se trata de lo que los hace inseguros o tímidos, o cuál es esa cualidad dolorosa que odiarían admitir, y Merlina simplemente no tiene nada de eso, ella es tan claramente y obviamente ella misma. Así que es lindo ponerse en sus zapatos”.

Merlina abre su mundo a Publimetro previo al estreno de la segunda temporada (Foto: Owen Behan/Netflix/COURTESY OF NETFLIX)

Joanna Lumley (Grandmamma)

“Es espantosa. Ella es espantosa. La única persona que realmente le agrada en toda la serie es Merlina. Le tiene cariño a Merlina porque puede ver en ella ese tipo de espíritu y vena malvada: peligro, atrevimiento, todo lo que no ve en Morticia. Y la otra hija, Ofelia, simplemente no está, así que no tiene a nadie a quien fastidiar allí. Es grandiosa, es vanidosa, es codiciosa, y ve en Merlina una luz brillante. Esto, por supuesto, me queda muy naturalmente, porque ese es el tipo de personaje, por eso Tim simplemente dijo: tú eres”.

Merlina abre su mundo a Publimetro previo al estreno de la segunda temporada (Foto: Owen Behan/Netflix/OWEN BEHAN/NETFLIX)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

“Morticia, Gómez y toda la familia Addams... son una familia muy moderna si lo piensas. Somos una familia que abraza las excentricidades y los rasgos de inadaptados, los alentamos, no intentamos ocultarlos. Fue maravilloso poder explorar eso en la segunda temporada, estar dentro del mundo de Merlina, incluso cuando ella no quería que estuviéramos allí, pero nos plantamos dentro del colegio, en verdad. Y esa dinámica madre-hija de la que estos caballeros hablaban, es algo único entre Merlina y Morticia: hay un amor muy profundo, pero simplemente son dos personalidades que... bueno, no, Morticia es positiva, es una paloma, ya sabes, y ella es simplemente... Fue maravilloso tener el tiempo para interpretar los arcos de los personajes que nos escribieron esta temporada”.

Merlina abre su mundo a Publimetro previo al estreno de la segunda temporada (Foto: Owen Behan/Netflix/HELEN SLOAN/NETFLIX)

Luis Guzman (Gomez Addams)

“Creo que amo ser padre, un padre real, y adaptarlo al personaje de Gómez. Porque él realmente se preocupa por su hija, su hijo, su esposa, a veces incluso por Dedos, que por cierto, está ocupado haciendo lo suyo, por eso no está aquí. Para mí ha sido... ver a todos esos niños pequeños correr hacia mí en el aeropuerto preguntándome ‘¿tú eres el papá de Merlina?” [Risas de fondo] y yo les digo ‘sí’, y me dicen ‘¿me puedo tomar una foto?’. Amo el universo que ha creado Tim Burton. Nuestro equipo, vestuario, todo, es un compromiso total para crear algo terriblemente hermoso”.

Steve Buscemi (Barry Dort)

“Bueno, es un personaje interesante porque realmente está a favor de Nevermore, y ama tanto la escuela, y está muy impresionado con Merlina, y quiere explotarla. A ella no le interesa en lo más mínimo, pero también le gusta que ella le cause problemas, porque eso es lo que ella hace, así que... pero eso no lo detiene de intentarlo. Creo que a veces, cuando algo realmente traumático y terrible te pasa, como un abrazo, simplemente finges que nunca sucedió. Y eso es lo que hace Merlina”.

Merlina abre su mundo a Publimetro previo al estreno de la segunda temporada (Foto: Owen Behan/Netflix/HELEN SLOAN/NETFLIX)

¿Cuándo se estrena Merlina 2?

6 de agosto se estrena la primera parte de la segunda temporada (cuatro capítulos; el 3 de septiembre la segunda parte (cuatro capítulos)

De qué se trata

Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los pasillos góticos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, Merlina deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural.