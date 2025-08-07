Raúl Ornelas celebra 35 años de carrera con presentación en el Auditorio Nacional

Después de más de 35 años de una sólida trayectoria musical, el cantautor chiapaneco Raúl Ornelas se prepara para un hito en su carrera: su primera presentación en solitario en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El concierto, una celebración de su pasión y dedicación a la música, está programado para el próximo 21 de agosto a las 20:30 horas.

Con 12 discos en su haber, Raúl Ornelas se ha ganado un lugar especial en el corazón del público gracias a su estilo inconfundible y a letras profundas que tocan el alma. En esta noche tan especial, el artista promete un recorrido musical por sus éxitos más emblemáticos, así como la interpretación de nuevas composiciones que han marcado su evolución artística.

La presentación en el “Coloso de Reforma” representa la culminación de un sueño y el fruto de una carrera construida con autenticidad y talento.

En entrevista con Publimetro, Ornelas confesó sentir una mezcla de ansiedad y gratitud ante la magnitud del evento: “La verdad es que todo esto nos fue conduciendo de una manera medio extraña porque no lo estábamos buscando con toda ansiedad” comentó, refiriéndose a la sorpresa de ver su nombre en la marquesina del Auditorio.

A pesar de haber compartido escenario en ese recinto con figuras como Juan Gabriel y Alejandro Fernández, y haber realizado cinco exitosas presentaciones en el Teatro Metropólitan, esta ocasión tiene un significado completamente distinto al ser el protagonista principal de la noche.

El cantautor, que recientemente recibió una placa por sus 100 mil seguidores en YouTube, se mostró agradecido por el apoyo de un público multigeneracional: “Nos hemos encontrado en un concierto a una familia que está la hija, la tía, este la mamá y el abuelo”, relató con emoción.

Ornelas atribuye su éxito a su respeto por el lenguaje clásico de sus letras, a pesar de las tendencias actuales, y a la inmensa pasión que ha puesto en su música, confesando que ahora canta mejor que hace unos años. El concierto en el Auditorio Nacional promete ser una experiencia única y memorable, llena de emociones, poesía y buena música. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.