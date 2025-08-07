RIIZE encenderá el Velódromo que se moderniza para recibir a fans del K-pop

El Velódromo Olímpico se transforma: sede moderna para los fans del K-pop

El Velódromo Olímpico Agustín Melgar, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, se ha consolidado como uno de los recintos más funcionales para espectáculos en vivo en la Ciudad de México, especialmente para los shows de K-pop que cada vez ganan más terreno entre el público joven.

Este espacio, originalmente construido para las competencias de ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos de 1968, ha sido recientemente remodelado para responder a los estándares de la industria del entretenimiento actual. La renovación incluye mejoras en butacas, sanitarios, accesos, áreas comunes y medidas de seguridad.

Además de su valor histórico, el Velódromo ahora ofrece una experiencia moderna y segura para miles de asistentes, posicionándose como una opción versátil y estratégica para conciertos de mediana y gran escala.

En los últimos meses, el Velódromo ha sido sede de conciertos de agrupaciones internacionales como Incubus, Gojira, Mastodon y Static-X, así como artistas del ámbito nacional como Maldita Vecindad, Cartel de Santa, Gabito Ballesteros y Mario Bautista.

Con la creciente popularidad del K-pop en México, el recinto ha comenzado a albergar shows de este género, brindando un entorno seguro y funcional tanto para los artistas como para sus fans.

¿Qué lo hace ideal para eventos como los conciertos de K-pop?

Mayor seguridad: Con accesos controlados, personal capacitado y vigilancia constante, el recinto prioriza la protección del público asistente.

Diseño adaptable: Su estructura permite distintos tipos de montajes, desde escenarios íntimos hasta producciones de gran formato con luces, pantallas, pirotecnia y efectos visuales.

Comodidad renovada: La rehabilitación del inmueble ha mejorado significativamente la experiencia para los asistentes.

Hay estaciones de Metro cercanas como Velódromo (Línea 9) y transporte disponible como Metrobús y taxis de aplicación.

Próximo concierto en el Velódromo con RIIZE

RIIZE vuelve a México como parte de su nueva gira mundial RIIZING LOUD. De esta manera, BRIIZE ya se prepara para la venta de boletos, sobre todo ahora que Ocesa K-pop liberó información acerca del costo de las entradas y los paquetes VIP para el concierto que se llevará a cabo en el Velódromo Olímpico.

A pocos meses de haber visitado México como parte de las festividades por el 30 aniversario de SM Entertainment, RIIZE vuelve a pisar territorio azteca, esta vez en su gira mundial ‘RIIZING LOUD’.

El boygroup surcoreano se presentará en el Velódromo Olímpico el 14 de noviembre de 2025.