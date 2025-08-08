José Madero anuncia su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

José Madero acaba de anunciar el concierto más grande su carrera como solista, ya que el próximo 24 de enero de 2026 llegará por primera vez al emblemático Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su show ‘Érase una bestia’.

Sobre los detalles de su próxima presentación, la preventa Banamex se llevará a cabo el próximo 13 de agosto y un día después, el jueves 14 de agosto, la venta general a través de www.ticketmaster.com.mx.

Hasta el momento, se desconocen los precios oficiales de los boletos por secciones, no obstante, se espera que en los próximos días se revelen, tomando en cuenta que solo faltan cinco días para la preventa.

Tan solo el año pasado, José Madero se embarcó en su tour ’Sarajevo La Gira’, con el objetivo de promocionar su último álbum Sarajevo, material introspectivo que adoptó una estética vanguardista en la carrera del compositor. Esta gira se sumó a la lista de éxitos que año con año acumula Madero, dejando a sus seguidores con ganas de más.

Con una carrera de casi tres décadas como compositor y cantante, José Madero se reinventó como solista en 2016 con el lanzamiento de su álbum 'Carmesí’ y desde entonces, ha regalado a sus fans constantes lanzamientos, como 'Noche‘, 'Alba’, 'Psalmos’, 'Giallo’, 'Aurora’ y 'Sarajevo’.

Esta increíble capacidad de construir sólidos trabajos sonoros demuestra su talento extraordinario y vigencia en la industria, alcanzando más de un millón de escuchas mensuales en plataformas. José Madero no sólo destaca por su distintivo talento y rango vocal, sino también por ser uno de los músicos que más ha marcado el rock mexicano.