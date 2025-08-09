Joven que aparece en el video sexual de Wendy Guevara rompe el silencio: “La cosas están hechas”

Recientemente Wendy Guevara fue víctima de un delito sexual, pues sin su consentimiento, se publicó un video de ella manteniendo relaciones íntimas. Muchas especulaciones alrededor de quién podría ser el joven que aparece en el metraje surgieron, por lo que él mismo decidió romper el silencio.

Hace unos días, en las historias de Instagram de Wendy Guevara se publicó un video de ella manteniendo relaciones sexuales con un hombre que fue señalado como Abraham Medina, que se desempeña como bailarín exótico. Cabe destacar que este material que rápidamente se comenzó a difundir en redes sociales, fue publicado sin el consentimiento de la influencer.

Por su lado la creadora de contenido reaccionó con seguridad y firmeza, sin dejar que la situación la sobrepase. Además, reveló la reacción de su papá, quien le demostró apoyo incondicional aunque en el pasado tuvo problemas para aceptar la verdadera identidad de género de la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Wendy Guevara

Wendy revela la reacción del joven que sale con ella en el video

Durante una entrevista con Adela Micha, Wendy Guevara reveló detalles acerca del asalto que sufrió, en el cual le robaron el teléfono que contenía material explícito. Asimismo, habló de la reacción del joven que aparece en el video con ella, quien hasta el momento, guarda su anonimato.

“Ahorita el video ni me duele, sentí muy feo por el muchacho, porque él tiene su vida. Yo como quiera, a mí me vale ma…, yo soy una figura pública, pero a mí no me importa, me importaba el chico, qué pena”, expresó Wendy frente a Adela Micha.

También, reveló la reacción de su compañero, la cual la hizo sentir más tranquila: “Hablé con el muchacho, me dijo: ‘no te preocupes, bebé. No te preocupes. Tú sal adelante, tú trabaja y tú tranquila. Ya ni modo Wendy, las cosas están hechas, nos grabamos”.