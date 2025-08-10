Entretenimiento

Mhoni Vidente asegura que “La Casa de los Famosos” está bajo una fuerte brujería

Mhoni Vidente afirma que presencias y energías negativas estarían afectando el reality

Predicciones de Mhoni Vidente
Por Daniel Soto

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México no ha logrado conquistar al público como en ediciones anteriores, y Mhoni Vidente cree saber el motivo: una brujería poderosa que estaría afectando al programa, provocando problemas, trabas e incluso fenómenos extraños dentro del set.

La vidente explicó que la lectura de la carta del Loco y la carta del Diablo le revelaron que una persona que participó en la primera o segunda temporada —y que quedó con resentimiento— habría lanzado una “venganza espiritual” contra el reality.

“Se sienten presencias y hay envidia”, dice Mhoni Vidente

Mhoni Vidente asegura que la energía negativa se ha manifestado de diferentes formas, desde conflictos entre participantes hasta situaciones extrañas dentro de la casa. “Van a seguir pasando cosas… fantasmas, objetos que se mueven. Yo sé lo que les digo”, advirtió.

La astróloga atribuye estos hechos a la envidia y a la intención de dañar la producción. Sin embargo, destaca que hay concursantes que han logrado mantener el interés del público a pesar de las adversidades.

Los concursantes que salvan la temporada

De acuerdo con Mhoni Vidente, tres figuras han sido clave para evitar que la temporada se hunda por completo:

  • Aldo de Nigris: lo visualiza como “el nuevo William Levy” gracias a su frescura, atractivo y valores familiares.
  • Adelito: joven que ha conquistado a la audiencia con su simpatía.
  • Aaron Merkul: considerado por Mhoni como parte de la “triple A” del reality.

En contraste, Ninel Conde ha enfrentado cuestionamientos por sus cirugías y la polémica en su vida personal, lo que ha generado división entre los seguidores.

