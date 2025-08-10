Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado

Para conmemorar el 75 aniversario de uno de los personajes más entrañables del cómic y la animación, Apple TV+ estrena Snoopy Presenta: Un Musical de Verano, un especial que combina música, amistad y diversión veraniega.

Este nuevo episodio original forma parte de las celebraciones por las siete décadas y media de Peanuts, la tira cómica creada por Charles M. Schulz, y busca conectar a nuevas generaciones con el encanto atemporal del icónico beagle y sus amigos.

La trama se ubica en un campamento de verano que corre peligro de cerrar.

Snoopy y Woodstock encuentran un “tesoro” que resulta ser instrumentos y fotografías de conciertos pasados – un llamado a conservar recuerdos y tradiciones.

Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado (Fotos: APPLE TV + / peanuts.com)

Origen del cómic Peanuts: debutó el 2 de octubre de 1950, llegando solo dos días después Snoopy, el 4 de octubre

Celebración oficial: Campaña lanzada en octubre de 2024, con actividades que se extienden hasta otoño de 2025 (y algunos eventos hasta 2026) .

Exhibición “Snoopy In Style” en París (marzo–abril 2025), donde se mostraron 75 atuendos de Snoopy y Belle por diseñadores como Chanel, Dolce & Gabbana y Vivienne Westwood

Actividades en el Charles M. Schulz Museum el 4 de octubre de 2025, con talleres, presencia de Snoopy, bocadillos temáticos y charlas con autores relacionados

Más de 80 laberintos de maíz en EE.UU. y Canadá con temáticas de los personajes Peanuts, coordinados por Peanuts Worldwide.

Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado (Fotos: APPLE TV + / peanuts.com)

Publicaciones especiales

Lanzamiento del libro The Essential Peanuts el 7 de octubre de 2025, con coleccionables como laminas listas para enmarcar, stickers, remendos e incluso cómics a color.

Legado económico y cultural:

En su apogeo, los cómics se publicaban en 2.600 periódicos en más de 75 países, generando más de 1.000 licencias activas, con ingresos estimados entre US$ 30–40 millones anuales para Schulz.

Primera tira: Publicada el 2 de octubre de 1950, con solo tres personajes: Charlie Brown, Shermy y Patty (Lucy, Linus y Snoopy llegaron después).

Traducciones: Peanuts ha sido traducido a 21 idiomas y publicado en más de 75 países.

Peanuts en el espacio: Snoopy fue la mascota oficial de seguridad de la NASA desde 1969. El módulo lunar del Apolo 10 se llamó “Snoopy” y el módulo de comando “Charlie Brown”.

Premios: Schulz recibió una Estrella en el Paseo de la Fama y un Emmy póstumo. Además, Peanuts ha ganado dos premios Peabody.

Otros datos encantadores

Charles M. Schulz odiaba el nombre Peanuts: Fue elegido por editores sin su consentimiento; él quería llamarlo simplemente Good Ol’ Charlie Brown.

Snoopy tiene más de 100 millones de seguidores en redes sociales a través de distintas cuentas oficiales en TikTok, Instagram, Weibo, etc.

El merchandising de Peanuts sigue siendo un gigante**: La marca ha tenido colaboraciones con Levi’s, Uniqlo, Vans, Omega, Lacoste y hasta Supreme.

Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado (Fotos: APPLE TV + / peanuts.com)

Fecha de estreno

El especial musical animado (40 minutos) – el primer musical de Peanuts en 35 años se lanza este 15 de agosto en Apple TV+