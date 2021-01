¡Directo en la nostalgia! Snoopy y Charlie Brown llegan a streaming

Más de 30 años después de que CBS llevara las historias de la tira cómica Peanuts, creada por Charles Schulz en 1950, a una serie animada llamada The Charlie Brown and Snoopy Show, y a seis años de The Peanuts Movie (2015), los personajes tienen una nueva vida de la mano de Apple TV.

El beagle consentido de muchos regresa en un formato adaptado a la modernidad, por supuesto, apta para todo público, con la serie The Snoopy Show, que debutará el 5 de febrero a través del servicio de streaming.

En el teaser que recientemente la plataforma dio a conocer, se muestra cómo Charlie Brown conoce a Snoopy y le promete que serán amigos por siempre. Charlie lo lleva a su casa, donde andan en motocicletas, juegan fútbol, hornean pasteles y pasean en trineo.

Además de Snoopy y su pequeño y amarillo compañero, Woodstock, estarán los personajes más queridos de Peanuts, incluidos Lucy, Linus, Franklin Schroeder, Peppermint Patty y más, en episodios de tres historias de siete minutos cada uno.

AppleTV + anunció esta nueva serie después del segundo semestre de 2020, lo que coincidió con el aniversario 70 del cómic original.

Según informó Apple a través de un comunicado, Apple TV+ se asoció con WildBrain, junto con Peanuts Worldwide y Lee Mendelson Film Productions, para convertirse en el hogar de todo lo relacionado con el universo Peanuts, lo que incluye series originales y especiales.

Las nuevas producciones de Apple originales contemplan una segunda temporada de Snoopy in Space, y nuevos especiales que tendrán a Peanuts celebrando el Día de las Madres, el Día de la Tierra, Nochevieja y regreso a clases, todo ello producido por el estudio de animación de WildBrain.

Además habrá un documental del 70 aniversario de Peanuts y la producción Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10.

Especial

También se sumarán al catálogo La Navidad de Charlie Brown, Un Día de Acción de Gracias de Charlie Brown y Es la gran calabaza, Charlie Brown.

El especial de Halloween comenzará a transmitirse a nivel mundial en Apple TV + el 19 de octubre y estará disponible de forma gratuita desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre como un regalo especial en Apple TV +.

UnUn Día de Acción de Gracias de Charlie Brown será lanzado el 18 de noviembre, y el especial estará disponible de forma gratuita desde el 25 de noviembre hasta el 27 de noviembre.

La Navidad de Charlie Brown, en tanto, será transmitido exclusivamente en Apple TV + el 4 de diciembre. El especial navideño estará disponible para disfrutar de forma gratuita desde el 11 de diciembre hasta el 13 de diciembre.

