Mauricio Islas se enfrenta al amor desde el escenario del Nuevo Teatro Versalles con humor y verdad

‘Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!’ suma a Mauricio Islas a su elenco. La obra que se presenta los fines de semana en el Nuevo Teatro Versalles, retrata los problemas convencionales de pareja desde una perspectiva cómica, dejando al final una reflexión profunda sobre las dinámicas en las relaciones humanas.

Escrita y dirigida por César Ferrón, y producida por Miguel Briones, esta puesta en escena reúne a un elenco de alto nivel, entre quienes destacan Cinthia Aparicio y Mauricio Islas. Este último cuenta con más de 35 años de trayectoria en la industria del entretenimiento en México, siendo reconocido por su participación en telenovelas como ‘Preciosa’, ‘El Manantial’ y ‘Amor Real’.

En entrevista exclusiva con Publimetro, el actor compartió los retos que enfrentó al integrarse a la obra, así como su reflexión sobre los temas que aborda.

'Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!' Imagen: cortesía

El humor es una válvula de escape para los mexicanos

Verdad, comunicación y diversión: estas son las tres palabras con las que Mauricio Islas define ‘Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!’. Estos elementos fueron decisivos para que aceptara formar parte del proyecto.

“Me invitaron a ver la obra y me pareció muy divertida. Además de entretener, es una propuesta que habla sobre las relaciones de pareja y te confronta contigo mismo y con tu pareja. Es muy gracioso ver cómo el público se codea diciendo: ‘¿Ves como sí eres así?’ o ‘¿Ves como no eres?’. Es el tipo de obras me encanta hacer, porque realmente conectas con la gente”.

Más allá del humor, la obra busca dejar un mensaje que resuene con el espectador: “Contiene un mensaje muy bonito: que en las parejas, a veces, no nos escuchamos, se nos olvida comunicarnos, y que la costumbre, muchas veces, es más fuerte que el amor... y no debería ser así. Tenemos que estar atentos todos los días, aceptar que pensamos diferente y seguir construyendo juntos”.

“Se dicen muchas verdades en la obra, y eso nos gusta a los mexicanos, porque sabemos reírnos de nosotros mismos. Esta puesta en escena contiene mucha verdad, sin filtros ni disfraces. Eso es lo que te da: una conexión directa con la verdad”, aseguró el actor.

Mauricio Islas interpreta a David, un hombre que transita por distintas etapas del amor, enfrentando altibajos y situaciones con las que muchos se sentirán identificados. “El personaje vive diferentes momentos dentro de una relación. Es un rol que permite explorar distintas facetas del ser masculino y sus formas de amar. Es fácil empatizar con él”.

Un reto actoral en tiempos acelerados

A lo largo de su carrera, Mauricio Islas ha encontrado en el teatro un espacio para “entretener, comunicar y conectar”. En esta ocasión, la obra le planteó un reto especial: romper la cuarta pared.

“En ocasiones no es David quien habla, sino soy yo, Mauricio. Ese fue un gran desafío actoral. Alexis me ayudó mucho a comprender cómo lograr esos rompimientos de manera efectiva”.

Otro reto fue el corto tiempo de preparación: “Fue un gran desafío montar un proyecto de esta magnitud en tan poco tiempo. Solo somos dos actores en escena, lo que implica una gran cantidad de texto. Pero gracias a mi experiencia y al apoyo de Cinthia y Miguel, logré construir a David con solidez”.

El amor por el teatro permanece

En un mundo cada vez más digital, Mauricio reafirma su amor por el teatro: “El teatro no te da dinero, te da algo más valioso: conexión con el público, tablas, disciplina y oficio. Eso es lo que amo del teatro”.

Para cerrar, dejó un mensaje para quienes aún no se han decidido a ver la obra:“‘Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!’ es una obra muy bien construida. Estoy seguro de que quien la ve, la recomienda. Así que no lo piensen demasiado: vayan, rían y disfruten”.