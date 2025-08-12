‘Otro rollo’ está de regreso con un show en vivo, conoce las fechas oficiales

‘Otro rollo’, icónico programa que marcó a una generación en la televisión mexicana, está de regreso con una sorpresa para sus fieles seguidores, ya que el elenco original estará de regreso a través de ‘Enrollado’, un formato de shows en vivo.

El reencuentro, protagonizado por Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Chávez, Mauricio Castillo, Gabriela Platas y Eduardo España será una experiencia única y nostálgica que llevará a los espectadores en un viaje por los segmentos más recordados del programa. Este evento especial no es una vuelta a la televisión, sino una celebración en vivo que busca revivir la magia y el humor que caracterizó al programa durante sus 12 años de transmisión.

Como era de esperarse, el elenco original demostró su emoción por retomar uno de los proyectos más importantes de sus carreras, prometiendo ofrecer presentaciones inolvidables para sus fieles fanáticos que esperaron varios años para este reencuentro.

“Esto es histórico porque no nos juntamos profesionalmente hablando desde hace 18 años, entonces para todos nosotros es histórico, es emocionante, nos llena de sentimiento. Cada uno de nosotros hemos crecido, hemos seguido en el medio, trabajando y siendo cabeza de proyectos. Es un sueño que se logró”, dijo Adal Ramones.

‘Otro rollo’ está de regreso con un show en vivo (Foto: Cortesía)

Las fechas oficiales ya fueron anunciadas, por lo cual aquí te compartimos las ciudades que visitarán con la gira ‘Enrollados’, sobre los detalles, los precios oficiales de los accesos no han sido confirmados; sin embargo, se dio a conocer que la venta de boletos arrancará el próximo 15 de agosto de 2025.

Fechas oficiales de ‘Enrollados’

15 de enero de 2026 - Mexicali

16 de enero de 2026 - Tijuana

17 de enero de 2026 - Hermosillo

21 de enero de 2026 - Torreón

22 de enero de 2026 - Saltillo

24 de enero de 2026 - Monterrey

28 de enero de 2026 - Toluca

31 de enero de 2026 - Ciudad de México

4 de febrero de 2026 - Pachuca

5 de febrero de 2026 - Puebla

6 de febrero de 2026 - Mérida

7 de febrero de 2026 - Veracruz

11 de febrero de 2026 - Querétaro

12 de febrero de 2026 - León

13 de febrero de 2026 - Aguascalientes

18 de febrero de 2026 - Chihuahua

21 de febrero de 2026 — Guadalajara

28 de febrero de 2026 - San Luis Potosí

El anuncio del regreso de ‘Otro rollo’ ha generado una enorme expectativa, especialmente entre quienes crecieron viendo sus transmisiones. El show promete revivir los momentos estelares de Adal Ramones, las bromas características del elenco, los icónicos skecthes y otras secciones clásicas que hicieron del programa un fenómeno cultural en México.

Este formato en vivo permitirá una interacción directa con el público, recuperando la energía espontánea y el humor irreverente que los fans tanto extrañan. Este regreso es más que un simple evento: es una oportunidad para el elenco y el público de reconectar con un programa que se convirtió en un referente de la televisión mexicana.