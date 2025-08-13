DJs se unen contra Natanael Cano: exigen disculpa y reparación de daños

El Consejo Mexicano de DJs A.C. solicitó a sus miembros suspender temporalmente la reproducción de las canciones de Natanael Cano, después del polémico incidente ocurrido durante su presentación en el Baja Beach Fest 2025, en Playas de Rosarito.

De acuerdo con testigos, el conflicto inició cuando el cantante pidió repetir una canción que no se escuchaba bien debido a fallas de audio. Minutos después, y visiblemente molesto, Cano confrontó físicamente a su propio DJ, le arrebató la computadora, la arrojó al suelo y la pisó frente a miles de asistentes.

La escena dividió al público: algunos lo abuchearon por su comportamiento, mientras otros lo defendieron argumentando que el problema fue de la producción del festival.

El Consejo de DJs señaló que la medida busca “enviar un mensaje de unidad y respeto en el gremio” y condicionó el regreso de la música de Cano a que el artista ofrezca una disculpa pública y repare el daño al equipo.

La decisión podría afectar la presencia de sus canciones en eventos, clubes y festivales de todo el país, además de impactar en su imagen dentro de la escena musical mexicana.

Reacciones en redes sociales

En X (antes Twitter), las opiniones se polarizaron:

“No es la primera vez que Natanael pierde el control, pero esta vez se pasó. Romper el equipo de tu DJ es una falta de respeto total.” — @dj_beatmx

“Los DJs también merecen respeto. Bien por el Consejo en poner un alto.” — @mariaflow

“Es un artista, no un santo. A veces las emociones se desbordan en el escenario.” — @corridosfan

“Con esto solo le están dando más publicidad, Natanael va a seguir llenando conciertos.” — @tumbado_lover