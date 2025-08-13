Hallan muerta a exconductora de TV Azteca; Fiscalía investiga homicidio

TV Azteca se encuentra de luto luego de que en las últimas horas se reportó la muerte de una exconductora de la televisora.
A través de las redes sociales se anunció la lamentable noticia que ocurrió en Silao, Guanajuato.
Y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que ha abierto una investigación en la La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios.
Hallan muerta a exconductora de TV Azteca
Se trata de Geovanna Ramírez, conductora de radio y televisión en el estado de Guanajuato.
Geovanna era reconocida por haber trabajado en medios como EXA Monterrey y Azteca Noreste.
Medios locales informaron que la mujer fue encontrada sin vida el 10 de agosto a las 22:00 horas en en la calle Queta Jiménez de la colonia Estrella .
Debido a que fue encontrada con presuntas huellas de violencia, las autoridades ya investigan el caso.
¿Quién le quitó la vida a Geovanna Ramírez?
Medios locales informaron que la mujer fue hallada luego de que se reportara el caso al número de emergencias.
Paramédicos confirmaron que la conductora que fue localizada frente a un kínder y a pocos metros del lugar donde se llevó a cabo el cierre de la Feria de León, ya no presentaba signos de vida.
Se informó que Geovanna fue velada en Funerales La Paz.