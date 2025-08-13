Leticia Calderón volvió a retomar el tema sobre la relación con su expareja, Juan Collado, tomando en cuenta la reciente controversia por su separación la actriz Yadhira Carrillo tras los rumores del nuevo noviazgo del abogado.

Leticia Calderón rompe el silencio sobre la separación de Juan Collado y Yadhira Carrillo

Fue durante una entrevista para ‘Ventaneando’, donde Leticia Calderón aseguró que su relación con Juan Collado actualmente es cordial, ya que ambos intentan mantener un ambiente estable por el bienestar de sus hijos en común.

“Mira, no te voy a decir que en su momento me dolió y que fue, pues obviamente un escándalo, una cuestión mediática, pero él y yo tuvimos pocos días de pelea, la verdad. Esa era mi pelea con él. Por una u otra razón no podía, no lo hacía, y entonces, por eso es que ahora el llevarnos bien todo el tiempo y el mantener mi verdad de toda la vida me ha dado pie a que las cosas se acomoden”, comentó.

Ante las dudas de la separación de Juan Collado y Yadhira Carrillo, la famosa actriz fue clara al hablar del tema, especialmente en lo que respecta a la nueva pareja del abogado.

“Mira, hablamos de eso, pero no soy su vocera. Evidentemente, eso, pues ya son pláticas entre amigos y entre amigos no nos traicionamos. Pero cualquier cosa, pues pregúntale a él”, añadió.

Filtran identidad de la nueva pareja de Juan Collado tras ruptura con Yadhira Carrillo

Fue la periodista Ana María Alvarado quien compartió detalles sobre la nueva relación de Juan Collado, asegurando que su nueva pareja se llama Cata y tiene 44 años, además de relatar la forma en la que fue evolucionando su vínculo.

“Puedo confirmarles que se llama Cata, que es colombiana y tiene 44 años la nueva pareja. Me habló una amistad de ellos y me dijo: te cuento, te cuento, obvio no puedo delatar, pero claro que tiene pareja, son formales, todo”, explicó.

Yadhira Carrillo y Juan Collado El esposo de la actriz saldrá de la cárcel y deberá cumplir algunos requisitos ( @yadhira_carrillo/Instagram)

Pese a que Juan Collado y Yadhira Carrillo se han mantenido en silencio sobre su supuesta separación, las declaraciones de Ana María Alvarado han causado más especulaciones sobre el tema.