Mariana Botas confiesa romance con Drake Bell y la comparan con Martha Higareda

Durante el reality show ‘La Casa de los Famosos México’, Mariana Botas confesó que mantuvo una noche de romance con Drake Bell. La anécdota despertó todo un debate en redes sociales, pues mientras algunos aseguran creer fielmente la historia de la actriz, hay otros que incluso la comparan con Martha Higareda y Aleks Syntek.

Fue en una conversación con sus compañeras de reality que Mariana Botas confesó que Drake Bell se colocó como su crush de la infancia, por lo que los seguidores de su podcast ‘Envinadas’, lograron que el actor grabara un capítulo con ellas, por lo que lo conoció y más tarde vivió un romance de una noche con él.

“La realidad es que esa noche me lo besuquee toda la noche en el antro. Me traía agarrada de la mano, (pidió) ‘pongan una canción para bailar con ella’, (me preguntó) ‘¿qué quieres? ¿te pido unas perlas negras?’”, confesó en la conversación y mencionó que su emoción era tanta, que pensaba que estaba soñando: “Yo decía: ‘alguien pellízqueme por favor’”.

Mariana describió ese como el mejor día de su vida pues incluso cambiaron de antro y durante el viaje en la camioneta de Drake Bell, él le iba cantando. “Yo la pasé increíble, él se portó divino y yo ya con eso había ganado en la vida”. Además, el intérprete le envió un mensaje al día siguiente que le generó una gran felicidad: “Al otro día me mandó mensaje. Me tuve que estacionar de la emoción que me dio”.

No le creen a Mariana Botas

En una publicación de Facebook de Ray Macías en el que se retoma lo dicho por Mariana, los internautas despotricaron en su contra y afirmaron que su historia era falsa: “Como para que después Drake salga a desmentirla”, “Ya son tres, la Higareda, el Syntek y tú”, “Traes puro sueño, mija”, “Super inventada”, “Mariana Higareda”, “Lo agarró borracho o urgido”, “Martha Higareda, ya tienes rival” y “Doña alucín”.

No obstante, en la misma sección de comentarios, hubo quienes se pusieron de su lado: “Yo sí le creo, él es súper coqueto”, “Yo sí le creo, ella es muy linda y bella”, “Ni que el Drake estuviera tan chulo, no sé qué les sorprende”, “De qué se atacan, esas anécdotas son muy del ambiente artístico”, “Es obvio que es verdad, en la forma en la que lo contó no se notan dudas ni titubeos”, y “Qué padre que pudo hacer realidad su sueño”.