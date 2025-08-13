¿Mito o monstruo? La docuserie que reabre el caso Marcial Maciel con material inédito

La serie documental Marcial Maciel: El Lobo de Dios es una producción que expone y profundiza en las múltiples dimensiones de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. A través de documentos inéditos, testimonios exclusivos y el análisis de especialistas y periodistas, la producción reconstruye la figura de un hombre que durante décadas fue intocable en el Vaticano y que dejó una huella marcada por abusos, engaños y poder.

Sebastián Gamba, productor de la serie, explicó que el mayor reto de llevar esta historia a la pantalla fue abordar a un personaje tan complejo y con tantas facetas, “como las mil caras del monstruo”.

El desafío, dijo, era contar la historia en toda su amplitud, no solo en el aspecto más conocido y estremecedor de los abusos sexuales, sino también en otros pasajes oscuros de su vida. Entre ellos, mencionó el consumo de drogas desde temprana edad, cuando enviaba a los niños —como se relata en la serie— a conseguirle medicinas en farmacias de Roma durante la década de 1950.

También detalló cómo Maciel construyó un imperio financiero con sociedades offshore y manejos opacos de dinero, así como su doble vida familiar: una mujer con hijos en México y otra en España, ambas engañadas con identidades falsas.

Gamba recordó que Maciel creó una suerte de secta al introducir un “cuarto voto” que prohibía hablar mal de los superiores, generando un manto de encubrimiento dentro de la Legión durante todas las décadas en las que él fue líder. “Es una historia que merece ser contada en esa dimensión”, afirmó.

El llamado “cuarto voto” funcionó como un mecanismo de silenciamiento interno, asegurando que cualquier señal de abuso quedara oculta. El caso de Maciel no solo expone los abusos individuales, sino también el sistema institucional que permitió y encubrió su conducta durante décadas.

El productor señaló que, esta vez no hubo presiones ni intentos de frenar la producción o modificar su enfoque. Incluso destacó la participación de una voz actual de los Legionarios de Cristo que condena los abusos y los mecanismos de control que creó Maciel.

“Vamos a cumplir casi 20 años desde su fallecimiento, así que ya no existen mecanismos de poder que busquen silenciar esta historia como en los 90, cuando un grupo de exlegionarios mexicanos denunció y hubo censura directa. Hoy, la distancia con estas historias permite contarlas en toda su dimensión, y eso es muy positivo”.

Uno de los hallazgos más impactantes fue la obtención de material audiovisual inédito, donde se escucha directamente a Maciel. Estas grabaciones fueron producidas después del escándalo de Spotlight en 2001, cuando las denuncias contra el encubrimiento de abusos en la Iglesia Católica se volvieron imparables. En ellas, Maciel cuenta su propia versión de la historia, construida como una gran mentira.

“Creo que, como psicópata, se la creía. Escucharlo narrar esa versión resulta muy choqueante. Ese material es muy valioso”, apuntó Gamba.

Para el productor, lo más positivo que puede surgir de un proyecto tan oscuro es la conversación y conciencia que genera.

“Lamentablemente siempre van a suceder casos así porque están en la naturaleza humana, pero proyectos como este ayudan a que haya más prevención y alerta”.

Al reflexionar sobre cómo cambió su percepción del personaje tras trabajar en la serie, Gamba lo definió como “una persona extremadamente inteligente, capaz de sacar lo peor del ser humano y vender al mundo que era lo mejor. Realmente, un psicópata peligroso. No construyes un imperio así si no tienes la capacidad de engañar”.

La docuserie Marcial Maciel: El Lobo de Dios no solo documenta las múltiples caras del fundador de los Legionarios de Cristo, sino que también plantea una mirada crítica al sistema que lo protegió durante décadas, ofreciendo a la audiencia la oportunidad de entender cómo se construyó y sostuvo un mito sobre una base de horror.

Marcial Maciel, entre el mito y el horror

Figura: Marcial Maciel Degollado (1920-2008) es una de las figuras más polémicas de la Iglesia Católica contemporánea. Fundador de los Legionarios de Cristo en 1941, logró tejer durante décadas una red de poder político, religioso y financiero que lo blindó frente a denuncias de abuso sexual, consumo de drogas y corrupción. Su habilidad para manipular, su carisma y su acceso privilegiado al Vaticano le permitieron proyectar una imagen de santidad, mientras llevaba una vida marcada por engaños, familias secretas y un férreo control sobre sus seguidores.

Muerte: En 2006, Maciel recibió la orden de retirarse a una vida de penitencia tras años de acusaciones de abuso sexual a menores. Murió dos años después, a los 87 años, sin haber comparecido ante sus acusadores.

¿Cuándo y dónde se estrena Marcial Maciel: El lobo de Dios?

La serie de cuatro episodios, producida por Anima Films para Warner Bros. Discovery, estrena el 14 de agosto por HBO Max.