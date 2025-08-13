Video: Expulsan a reportero de ‘Sale el sol’ de conferencia de Cazzu; ¿qué preguntó?

Expulsan a reportero de 'Sale el sol' de conferencia de Cazzu

La cantante argentina Cazzu se encuentra de visita en México para promover su libro ‘Perreo, una revolución’.

A su llegada a nuestro país, la ex de Christian Nodal decidió hablar con los reporteros que se encontraban esperándola en el Auditorio Nacional.

Ahí Julieta Emilia Cazzuchelli (nombre real de la artista) se sinceró acerca de la pensión que el cantante le da a su hija Inti y aseguró que no es lo suficiente.

Este martes la argentina realizó una conferencia de prensa para hablar de su libro, el cual ha tenido buena aceptación en México.

Llama la atención una publicación del programa matutino ‘Sale el sol’ de Imagen Televisión en Instagram, donde aseguran que uno de sus reporteros fue expulsado del evento.

"¡Nuestro reportero @soymarcomejia fue expulsado de la conferencia de prensa de #Cazzu donde presentaba su libro!" escribió la cuenta oficial de Instagram del programa.

Sin embargo, no dieron mayores detalles acerca de la razón por la que el periodista fue expulsado del evento.

Redes sociales reaccionan a la expulsión de reportero de ‘Sale el sol’ de conferencia de Cazzu

Debido a que en el video que compartió ‘Sale el sol’ no se aprecia el motivo en que el periodista es expulsado, o la razón por la que fue sacado, en redes sociales mencionaron que publiquen dicho momento.

“Y cuando sacaron al reportero? Ajajaja”, “Bueno si ex pulsaron a su reportero por algo sera” y “Algo habrán hecho, están acostumbrados a faltar el respeto de los artistas” fueron los mensajes que recibió.