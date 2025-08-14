El periodista de espectáculos Javier Ceriani soltó una bomba el pasado martes en su canal de Youtube.

Pues reveló el video de una famosa actriz de Televisa que fue captada por las cámaras de seguridad de un spa, cuando sustrajo una computadora del negocio.

A pesar de que ella fue confrontada por los dueños del lugar y con evidencias de sus actos, la famoso negó haber cometido el hurto.

Actriz que fue sorprendida robando en un spa, es hermana de un famoso exconductor de TV Azteca

Se trata de la actriz Gabriela Murray, quien es reconocida por haber participado en programas unitarios como ‘Mujer casos de la vida real’ y ‘Como dice el dicho’

Además de telenovelas como ‘Alondra’.

Tras la noticia que se volvió viral en las redes sociales, ha llamado la atención que Gabriela es hija del actor Guillermo Murray (QEPD) y hermana del actor y conductor Rodrigo Murray.

Este último, condujo con mucho éxito el programa ‘Password’ en TV Azteca en el 2010.

¿Qué ha dicho Rodrigo Murray del video donde aparece su hermana robando?

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado acerca del video que fue filtrado por Javier Ceriani.

Y la actriz tampoco ha dado declaraciones acerca de esta noticia, por lo que se espera que rompan el silencio en los próximos días.

De acuerdo con Ceriani, los dueños del spa no tomarán acciones legales en contra de la actriz.