Cancelan premier de ‘Mirreyes vs Godínez’ tras aparatosa caída de un elevador; ¿actores resultaron heridos?

El elenco de la película ‘Mirreyes vs Godínez’ vivió una amarga experiencia la noche de su premier.

El complejo donde se llevó a cabo la alfombra roja y posteriormente el preestreno de la película, ubicado en el centro comercial Mitikah, sufrió un percance el pasado martes 12 de agosto cuando uno de los elevadores se desplomó.

De acuerdo con reportes, hubo dos personas heridas las cuales tuvieron que ser trasladadas al hospital para ser atendidas.

Cancelan premier de ‘Mirreyes vs Godínez’ tras aparatosa caída de un elevador

El elenco de la película mexicana conformado por Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Diana Bovio y Daniel Tovar se encontraba en plena función cuando tuvieron que ser desalojados.

Debido a que se reportaron heridos, Protección Civil ordenó que la plaza fuera evacuada de inmediato.

Integrantes del staff declararon al periódico ‘El Universal’ que comenzaron a ser evacuados sin que nadie les diera una explicación.